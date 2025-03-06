桃園市兒童美術館　「新說小百科」閉展倒數中

▲桃兒美館加強清潔消毒、守護小朋友健康安全。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近期諾羅疫情持續延燒，桃園市兒童美術館(桃兒美館)為兒童健康安全把關，加強清潔消毒，讓參觀民眾安心看展、放心玩。桃兒美館目前正展出「新說小百科」展覽，展覽推出以來屢獲好評，展期進入倒數階段，將於3月17日閉幕，籲請市民朋友把握。

桃園市立美術館代理館長張至敏6日表示，桃兒美館為提供給民眾安心看展的環境，從入館時民眾會接觸到的售票機、服務台、展場桌椅、茶水間等，定時以1：100比例的漂白水消毒環境清潔擦拭，並備有手部酒精噴霧，提供有需要的民眾自行取用。

位於三樓兒童藝術圖書空間設有紫外線除菌箱讓民眾閱讀書籍前後皆可針對書本進行除菌。除此之外，日常各樓層茶水間提供多樣的清潔消毒用品，包含嬰幼兒專用奶瓶、奶嘴清潔劑、洗手乳、除菌噴霧等，貼心服務設施獲得參觀民眾好評。

桃兒美館目前正展出「新說小百科」展覽，以桃園市立美術館典藏經典作品、以及多樣互動設施勾勒出屬於新世代兒童的「新說小百科」，尚未看過展覽的大小朋友務必把握這千載難逢的機會前來參觀。未滿18歲、65歲以上民眾免費參觀，桃園市民享優待票50元。