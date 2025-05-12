福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

▲中國泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著拱天宮媽祖今天巡庄，引發宗教統戰宣傳爭議。圖為拱天宮媽祖今巡庄情形。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖聖駕昨（11日）回鑾，今天依往例由二媽巡庄為地方祈福，盛傳中國福建省泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著巡庄，引發宗教統戰宣傳意識，陸委會、調查局等情治系統都緊盯行程，安排行程的中華道教民俗文化學會，為了避免造成五雲宮的困擾，昨天下午臨時通知取消今天活動。

據指出，泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」名義，恭請「蕭太傅」神尊來台遶境，日前經由「中華道教民俗文化學會」居間安排，表明要到白沙屯五雲宮參訪，並透過五雲宮轉達能參與拱天宮媽祖回鑾儀式，但拱天宮以「無暇接待」為由婉拒，昨並傳出富美宮有意追隨今天拱天宮媽祖的巡庄行程，引發各界高度關注。

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陸委會昨即指出，富美宮遶境行程未合法申請，行程違法將派員全程稽查，五雲宮遭拖入「統戰爭議」備受矚目。五雲宮管委會副主任委員陳睿鈞今天指出，原本只是單純的宗教活動，不曉得為什麼會上升到政治意涵，怕有政治聯想後遺症，昨下午已告知不接待富美宮人員，而中華道教民俗文化學會為了避免造成五雲宮的困擾，也同意取消今天活動。

五雲宮今天發表聲明指出，有關泉州富美宮本次前來本宮繞境祈福，系為泉州富美宮通知本宮將蒞台巡境，非本宮邀請；強調創宮120多年來，皆為服務廣大信眾，從未參與、介入政治，未想單純的宗教信仰文化交流，演變為政治色彩史料未及，泉州郡富美宮為不傷本宮與宗教信仰的本義，故臨時取消本次活動。

五雲宮執事人員說，對方這次使用來台「繞境」字眼，對在地宮廟較不尊重，感覺是臨時起意到拱天宮參訪，而且是少見的人員與神尊分開，只有派人來苗栗，與一般宮廟交流方式不同。

五雲宮指出，早在清朝光緒29年，泉州郡富美宮王船飄洋渡海來到台灣，白沙屯先民因緣際會請到王船上八角香爐，才有五雲宮的誕生；五雲宮1992年、2022年舉辦王船醮，期間曾與富美宮交流過一次，對岸提供建醮流程、王船規格、物件所流傳的傳統。