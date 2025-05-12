　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

▲中國泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著拱天宮媽祖今天巡庄，引發宗教統戰宣傳爭議。圖為拱天宮媽祖今巡庄情形。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供）

▲中國泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著拱天宮媽祖今天巡庄，引發宗教統戰宣傳爭議。圖為拱天宮媽祖今巡庄情形。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖聖駕昨（11日）回鑾，今天依往例由二媽巡庄為地方祈福，盛傳中國福建省泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著巡庄，引發宗教統戰宣傳意識，陸委會、調查局等情治系統都緊盯行程，安排行程的中華道教民俗文化學會，為了避免造成五雲宮的困擾，昨天下午臨時通知取消今天活動。

據指出，泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」名義，恭請「蕭太傅」神尊來台遶境，日前經由「中華道教民俗文化學會」居間安排，表明要到白沙屯五雲宮參訪，並透過五雲宮轉達能參與拱天宮媽祖回鑾儀式，但拱天宮以「無暇接待」為由婉拒，昨並傳出富美宮有意追隨今天拱天宮媽祖的巡庄行程，引發各界高度關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中國泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著拱天宮媽祖今天巡庄，引發宗教統戰宣傳爭議。圖為拱天宮媽祖今巡庄情形。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供）

▲中國泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著拱天宮媽祖今天巡庄，引發宗教統戰宣傳爭議。圖為拱天宮媽祖今巡庄情形。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供）

陸委會昨即指出，富美宮遶境行程未合法申請，行程違法將派員全程稽查，五雲宮遭拖入「統戰爭議」備受矚目。五雲宮管委會副主任委員陳睿鈞今天指出，原本只是單純的宗教活動，不曉得為什麼會上升到政治意涵，怕有政治聯想後遺症，昨下午已告知不接待富美宮人員，而中華道教民俗文化學會為了避免造成五雲宮的困擾，也同意取消今天活動。

五雲宮今天發表聲明指出，有關泉州富美宮本次前來本宮繞境祈福，系為泉州富美宮通知本宮將蒞台巡境，非本宮邀請；強調創宮120多年來，皆為服務廣大信眾，從未參與、介入政治，未想單純的宗教信仰文化交流，演變為政治色彩史料未及，泉州郡富美宮為不傷本宮與宗教信仰的本義，故臨時取消本次活動。

▲中國泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著拱天宮媽祖今天巡庄，引發宗教統戰宣傳爭議。圖為拱天宮媽祖今巡庄情形。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供）

五雲宮執事人員說，對方這次使用來台「繞境」字眼，對在地宮廟較不尊重，感覺是臨時起意到拱天宮參訪，而且是少見的人員與神尊分開，只有派人來苗栗，與一般宮廟交流方式不同。

五雲宮指出，早在清朝光緒29年，泉州郡富美宮王船飄洋渡海來到台灣，白沙屯先民因緣際會請到王船上八角香爐，才有五雲宮的誕生；五雲宮1992年、2022年舉辦王船醮，期間曾與富美宮交流過一次，對岸提供建醮流程、王船規格、物件所流傳的傳統。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

燒死鄰居還笑！男求交保「想賺零用錢」　Cheap見關鍵籲：該修法

「生生有鮮乳」酪農第一大縣彰化斥資8千萬　照顧9萬學童　　

男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

蔡阿嘎工作室「開2職缺」網見薪資喊少！內行曝：重點是福利

福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

水餃「該用冷水、滾水煮？」　全場吵翻！內行曝撇步：絕對會熟

想省錢「帶女友國內窮遊」可以嗎？　網見行程讚：贏一堆男生

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

燒死鄰居還笑！男求交保「想賺零用錢」　Cheap見關鍵籲：該修法

「生生有鮮乳」酪農第一大縣彰化斥資8千萬　照顧9萬學童　　

男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

蔡阿嘎工作室「開2職缺」網見薪資喊少！內行曝：重點是福利

福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

水餃「該用冷水、滾水煮？」　全場吵翻！內行曝撇步：絕對會熟

想省錢「帶女友國內窮遊」可以嗎？　網見行程讚：贏一堆男生

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

相信能與庫明加同場發光發熱！　巴特勒預言他將成G4關鍵人物

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

生活熱門新聞

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

家長一查9月底到10月「幾乎周周連假」！網吵翻

不滿調高撞傷行人罰鍰　職業駕駛5／19包圍交通部抗議

信用卡「開1功能」被盜刷卻不會通知　女急報案！

威力彩21槓今晚飆5.2億　4生肖偏財旺

快訊／5縣市有感！05：25規模4.6地震　最大震度2級

「想做愛」入考題！金門老師身分起底

汽燃費擬改名「公路使用養護費」　電動車2030年起也要繳

中國遊客旅日「退房慘照曝光」！日網怒：拒絕入境

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

女學生搭新自強逃票　躲廁所PO網炫耀被罵翻

更多熱門

相關新聞

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

白沙屯媽祖進香回程10日返回苗栗時，一名手持「大罷免，大成宮」綠色旗幟的女子當時正跪地等候鑽轎底，但媽祖鑾轎未如預期前進，反而迅速倒車轉向繞行，引來部分網友解讀為「媽祖不支持大罷免」的嘲諷與奚落。對此，「苗栗國罷免立委連線」發布聲明，批評有人刻意擷取畫面配上過度臆測引發誤解，「更是陷媽祖於不義」。

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

垃圾桶驚見完整2便當！後段香燈腳餓喊心痛

垃圾桶驚見完整2便當！後段香燈腳餓喊心痛

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

關鍵字：

苗栗拱天宮統戰五雲宮媽祖

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面