拱天宮抽出籤詩「傳神曝政治現象」！謝金河驚：大家都看懂了

▲白沙屯媽祖。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）



記者鄺郁庭／綜合報導

白沙屯媽祖進香已在回鑾路上，32.9萬名香燈腳加上百萬沿途追隨信眾，形成全台矚目的民間盛事。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，提到拱天宮抽出的籤詩，「很傳神地在表達當前的政治現象。」並表示這場進香活動也傳達了「群龍無首 吉」的精神。

「粉紅超跑旋風席捲全台灣。」謝金河在粉專讚嘆，白沙屯媽祖這場傳統進香活動，結合了現代化的網路行銷，加上新型態的創意構思，形成一股壯濶的力量。單是報名參加香燈腳的人就高達32.9萬人，沿途自動自發參加活動的，有人估計上百萬。這幾天，他就發現有不少公司員工下班後去當義工。

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他表示，這場追溯到乾隆年間、曾是幾十人參與的進香活動，如今已結合現代行銷與創意元素，成為「穿透人心」的信仰奇蹟。他指出，白沙屯媽祖的進香路線並不像大甲媽祖那樣預設固定，而是由「問路」決定，展現信仰的靈活與神聖。

他也提到，「粉紅超跑」——媽祖神轎的暱稱，意外成為本次活動的流行符號，「非常現代化的名字放在神轎上，成了這次最炫的代名詞」。

謝金河觀察，這次活動不僅吸引數十萬人親自參與，也結合APP與GPS科技，讓信眾能隨時掌握進香動態與神轎位置，行銷手法極具創意。他笑說，有香客背包上寫著「祈求媽祖讓川普正常點！」，可見進香活動充滿趣味，也充滿無限想像。

他也分享了拱天宮抽出的籤詩：「詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天有一算，自作自受最分明」，直指社會現象與政治諷喻，「這個籖大家都看懂，很傳神地在表達當前的政治現象」。

最後，謝金河強調，白沙屯進香也傳遞出「群龍無首 吉」的精神，「這些年很多宗教寺廟活動都被政治人物綁架，這次白沙屯也有政治人物來參與，不過他們只能當配角，粉紅超跑帶著幾十萬人瘋台灣，這場媽祖進香活動真的穿透人心！」