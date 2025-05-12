年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

▲白沙屯媽祖進香之旅，吸引越來越多年輕人參與。（圖／翻攝「白沙屯拱天宮」官方粉絲團）



記者吳美依／綜合報導

「白沙屯拱天宮媽祖」10天9夜進香之旅圓滿落幕，今年報名人數逾32.9萬人，與去年的18萬人相比，將近翻倍成長、創下歷史新高，越來越多的年輕面孔，也吸引BBC關注與分析。

BBC指出，台灣宗教活動以前大多都是中老年信徒，白沙屯媽祖進香近年卻吸引越來越多年輕人。主辦單位不僅透過臉書與YouTube直播，吸引超過10萬人線上觀看，還利用GPS定位讓信眾「即時追蹤」，開車香客也能感受「媽祖與我同在路上」的共鳴。

年輕人則喜歡在社群媒體分享進香動態與即時路線，一名台灣網友就在X分享，白沙屯進香不只是宗教盛事，更是心靈與身體的試煉，年輕人透過徒步，找回與土地的連結。

BBC寫道，「這種現象反映年輕世代對傳統文化的重新認同，他們在進香中尋求心靈慰藉與社群連結，同時以科技放大信仰的影響。」例如同婚與性別議題方面，許多年輕人以「媽祖的愛不分性別」遊說社會大眾，甚至透過變裝表演傳達「媽祖對所有人都平等，無論你是誰，祂都關愛。」

▲信徒感動表示，媽祖信仰凝聚台灣。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



來自台北市的30歲高小姐表示，徒步進香是一場身心靈的洗禮，讓她放下自我、找回創作靈感。「這條路充滿集體的善意」，並且能夠觀察到台灣人的真誠與包容，「除了出發前需要3天早齋，路上吃葷食也沒有關係。各種靈驗事蹟也表現台灣人的集體意志，沿途平撫大家的焦慮，也給大家前進的勇氣，所以參與的人數用倍數激增，真的是用行動在凝聚台灣，這點真的感動太多人！」

同行的28歲唐小姐也表示，見證信眾趴跪鑽轎腳的震撼場面，至今仍會起雞皮疙瘩，「那股能量無法用言語形容。」對她而言，信仰是「意念的集合體」，進香則是「善的循環」，這場活動「讓不同背景的人聚在一起，感受到彼此的尊重與關愛。」

30歲出頭的吳小姐與好友相約追隨媽祖，她認為進香過程中的平等與互助氛圍，正是魅力所在。吳小姐與好友在車站偶遇一名陌生大哥，對方一得知她們遠從台北而來，立刻熱心傳授如何帶孩子「鑽轎底」，甚至幫忙出了車票錢，「人與人的互動太浪漫了！互不相識，卻因媽祖凝聚在一起。」

BBC引述宗教人類學家說法指出，「媽祖信仰不僅是宗教，更是社會凝聚力的象徵，無固定路線，體現台灣人對未知的適應力與對神明的信任，與台灣多元文化高度契合。從小城鎮的宗教活動到都市青年的直播分享，媽祖信仰在台灣成為跨越世代，教人互助與堅韌的宗教活動，在快速變遷及激烈政黨競爭的台灣，這個宗教活動提供信徒一個港灣，讓人們在汗水與吶喊中找到慰藉。」