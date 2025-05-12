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信用卡「開1功能」被盜刷卻不會通知　女急報案！釣出一票苦主

皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近日收到信用卡帳單，赫然發現「悠遊卡自動加值」的紀錄，這才驚覺卡片被人撿走盜刷，氣得她報警處理。而文章也釣出不少苦主，坦言都是收到帳單後，才察覺異常。

謝潾日前在Threads發文提到，「收到這個月帳單，想說怎麼這麼多錢，一看明細才發現一堆悠遊卡加值（紀錄），看來是被人撿到、拿去刷，因為悠遊卡加值不會通知，這張卡也沒在用，根本就不知道被撿走。」

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她透露，警方請她先去悠遊卡公司調紀錄，再到警局報案，「看到這些紀錄，撿到的人到底多餓，還買麥當勞，準備拿三聯單報案區域看監視器，還好摩斯有顯示分店。」

對此，網友們紛紛回應，「自動加值一些銀行會通知呀，元大是即時給，華南是隔天給」、「悠遊卡綁在悠遊付APP，自動加值會通知。我的錢包上次掉了，就是因為在高鐵上被自動加值，才發現錢包不在身上」、「太扯了吧！如果需要幫忙再跟我說」。

▲信用卡被撿走盜刷。（圖／謝潾授權引用）

▲信用卡被撿走盜刷。（圖／謝潾授權引用）

另外，不少人也有同樣遭遇，表示「我去年也有這個經驗，聯邦卡自動加值也是不會有LINE通知、Email通知，看到信用卡結帳帳單異常多才發現......」、「簡直我本人，那個人也是盜刷我的悠遊聯名卡，我有去報警，一開始說監視器紀錄被洗掉抓不到，後來過一陣子說有抓到人，也調解賠償金額，已經聲請強制執行，但在思考要不要撤回，很怕被報復」、「抓得到，我錢包掉在超商，警察一天就抓到是某個阿北拿走了，星期五要去調解庭哈哈」。

事後，謝潾無奈直言，「總共被刷了8654元。警方調查完跟我說，有看到監視器的人，是個男生（但都戴口罩），無從追蹤他真實身分，就這樣結案了。自己認虧之後，我開始留意有自動加值的信用卡，不敢僥倖覺得可能放在別的包包，或者要檢查一下，有沒有被偷拿去小額支付。」

．本文由謝潾授權引用。

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