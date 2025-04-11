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釣魚簡訊騙信用卡個資！盜刷百萬精品銷贓　101、微風都受害

記者邱中岳／台北報導

刑事局九大3隊接獲報案，在日前有盜刷集團，利用散播釣魚簡訊，取得被害人信用卡個資，接著盜刷精品，2個月刷走百萬，甚至連101、微風、全聯福利中心也不放過，刷年節禮品交給銷贓管道進行轉售，警方日前發動偵查，不僅逮捕相關犯罪成員，還查槍枝。

警方調查，27歲的許姓男子負責聯繫境外駭客取得釣魚網站網址，後續再透過基地台散播釣魚簡訊到被害人手機裡，被害人只要按下簡訊連結並且輸入購物網站，就會將信用卡個資洩漏給境外駭客。

▲▼結合境外駭客製作釣魚網站，詐騙被害人信用卡個資盜刷百萬買精品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲結合境外駭客製作釣魚網站，詐騙被害人信用卡個資盜刷百萬買精品。（圖／記者邱中岳翻攝）

許再將信用卡個資轉交給天道盟孔雀會萬華分會吳姓幹部，吳再找旗下小弟專刷精品，2個月就刷走百萬，甚至連全聯福利中心也遭殃，吳等人也刷禮品，再透過38歲陳姓男子負責銷贓轉售。

警方在日前陸續逮捕吳姓男子等人到案，其中在吳的35歲小弟家中搜出改造槍枝，以及10發改造子彈，事後循線追出槍枝在桃園模型店購買，再由41歲的許姓男子負責改造。

▲▼結合境外駭客製作釣魚網站，詐騙被害人信用卡個資盜刷百萬買精品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方抓盜刷集團，意外查獲槍枝，最後溯源逮改造工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方除了先行將吳、許等人依照詐欺罪嫌送辦，另外持槍的王姓小弟以及改造槍枝的許姓男子則另外依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

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