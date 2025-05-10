台灣1校停辦「荒廢6年」　一排店倒閉淪鬼城！校產有20億

▲亞太創意技術學院於2019年正式停辦。（圖／翻攝自Google Maps）

文／CTWANT

因應少子化衝擊，國內多所大專院校陸續面臨停招或退場命運，位於苗栗頭份的亞太創意技術學院便是其一，其附近的區域也因此被稱為「鬼城」，不過近日傳出有三所公立學校表達承接意願。

該校於2019年正式停辦，雖非無預警退場，但其影響已在地區房市與商圈造成明顯波動，鄰近區域甚至被戲稱為「鬼城」。近日傳出好消息，該校已完成校地財產清算，資產估值約新台幣20億元，並有三所公立學校洽談接手事宜。

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亞太技術學院前身為親民工業專科學校，創立於1988年，2004年改制為技術學院，曾是人氣歌手蕭敬騰的母校，全盛時期學生人數高達1.2萬人，甚至榮獲啦啦隊世界冠軍殊榮。然而自2018年8月起停招後，因學生人潮消失，周邊商圈迅速衰退，不少商家歇業，店面及租屋市場也陷入低迷。

校方指出，校地佔地13公頃，雖停辦後僅派3名人力留守，仍數次傳出竊案，甚至需在警衛室擺放假人以嚇阻宵小。據了解，目前已完成清算作業，校產約值20億元。

根據《TVBS新聞網》報導，目前已有三所公立學校表達承接意願，但仍在評估階段，未有定案。不少當地住戶與房東對此抱持樂觀態度，期盼校地活化能帶動周邊區域再次繁榮，重振一度沉寂的「大學城」。

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