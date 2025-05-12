台灣「詐騙從業人口」逼近台積電員工　粉專再爆「驚人1數據」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，受害者不計其數。粉專「工程師看政治」就指出，2023年詐騙從業人數已達5萬人，今年應可成長至6萬人，與台積電的7.6萬員工相去不遠；不僅如此，連營收成長幅度亦相近。

粉專「工程師看政治」日前發文表示，「我曾不只一次說過，台灣未來3年營收、雇用人口成長最多、最漂亮的產業，一定會是詐騙，我們現在來檢視一下數據怎麼樣。」

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從2020年到2023年，詐騙財損每年增加20-30%，2024年全國被詐騙金額達1300多億元，正式突破仟億的門檻，2025年到現在為止，每月被詐騙金額約70~100億元，今年有望突破去年，再創新高。

至於詐騙的從業人數，過去幾年都是以每年5000人左右穩定成長，在2023年達到5萬人；如無意外，今年應該可以成長到6萬人。對此，粉專直言，「作為比較，台積電的員工數目約7.6萬人，兩者數量相去不遠，營收成長幅度亦相近。」

最後，粉專也忍不住吐槽，「如果說台灣有什麼拿得出手的創業獨角獸，那肯定是詐騙，從台灣的成功經驗出發，詐騙業近年也將版圖延伸至國外，全球化、多角化經營。」

．本文由「工程師看政治」授權引用。

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