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iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！　蘋果iOS 18.4開放台灣申請使用

▲▼悠遊卡嗶乘車。（圖／資料照）

▲悠遊付「嗶乘車」在台鐵也可以用。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

蘋果近日更新iOS 18.4系統時，悄悄宣布推出了新的NFC與SE平台使用權限，地區包含台灣，意味著開放台灣申請使用APP NFC交易功能，萬眾期待的悠遊卡未來可透過iPhone的NFC整合支付功能，用iPhone感應嗶卡。

蘋果過去都限制iPhone的NFC功能只能在Apple Pay上使用，很多第三方行動支付都無法使用感應付款，這波iOS 18.4更新，正式開放給台灣使用，新的NFC與SE API主要功能就是讓開發者可以向蘋果申請使用權限，在自己的APP中提供NFC交易或感應使用，包括實體付款、交通卡、鑰匙、識別證、會員卡、門票等。

雖然悠遊卡與蘋果合作整合計畫破局，導致悠遊卡無法像日本西瓜卡一樣，在搭乘大眾交通進出站時，使用iPhone支付感應，如今蘋果悄悄推出NFC與SE交易功能申請，代表悠遊卡公司後續更新iOS版悠游付，可以透過iPhone NFC功能，設為預設支付應用，進出捷運站就可以使用iPhone感應快速進出站，省去打開悠遊付APP的動作。

對此，悠遊卡公司向「瘋先生」等媒體回應，目前正積極與蘋果公司密切處理、互動，但因蘋果的保密條款約定，暫不便對外說明。

▼「嗶乘車」是全台唯一可以透過NFC感應，直接嗶進入交通運具的電子支付，但過去iPhone系統未開放NFC，無法使用。

▲▼悠遊卡嗶乘車。（圖／資料照）

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