偷拍裙底被抓包　帽子男狂奔「辯稱要上廁所」！網認出：是慣犯

▲帽子男狂跑。（圖／原PO授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，在台北車站遇到偷拍，上前質問男子，對方眼神恍惚，下秒拔腿就跑，甚至還辯稱「要去上廁所」，她一路追到車站外兩個紅綠燈路口才停下，後續也報警處理了。貼文曝光，網友大讚原PO很勇敢，「跑那麼快一定有鬼」。還有網友認出男子，「我記得他不是第一次了」。

女網友（23_lyxnnn）在Threads發文，「台北車站偷拍狂」，下班回家路上，在台北車站遇到戴帽子的男子偷拍裙底，她上前質問對方在幹嘛，男子神情迷茫、閃躲視線，轉身立刻狂奔，還說要去上廁所。原PO見狀也毫不猶豫地追了上去，一路追到車站外兩個紅綠燈路口才停下。

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她透露，剛下班身體早已疲憊，加上現場有樓梯等障礙，一路狂奔超累，「剛下班就遇到這種事」，後續也已經報警處理了，「我是看監視器才知道，他有偷拍我跟前面的女生，我是幫另一個女生當證人」。原PO也勸大家多留意身邊的人，「在台北車站偷拍慣犯，請女士們在外多注意安全」。

原PO也分享後續，「監視器有拍到他有偷拍屁股啊，監視器就是證據～但是目前沒有抓到」。

貼文曝光，網友大讚原PO勇氣可嘉，「妳太勇敢了吧，竟然直接追犯人」、「妳辛苦了！妳是全宇宙女性的救星」、「看完我決定去練短跑了，台北車站一堆怪怪的人，小心自身安全」、「姐妳真的很勇敢，如果是我，估計沒這個勇氣」、「平常多運動，逃命跟追色狼都用得到」；還有人認出男子，「我記得他不是第一次了」。