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「多放假我沒什麼意見」！律師曝最大關鍵：讓中小企業主承擔後果

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲近日立院拍板延長國定假日、增加4天休假的法案，掀起民眾討論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

藍白立委近日提出延長國定假日、增加四天休假日的法案，引發產業界議論。對此，律師林智群在臉書發文批評，政策推動前未與企業、產業代表充分討論，形同立法委員「做無本生意」，卻讓中小企業主承擔後果。

林智群指出，「多放假我沒什麼意見，我有意見的是『藍白委員沒事前跟產業界討論』」，早在2016年政府全面推動週休二日時，曾與勞團、工商總會等多方代表召開會議，尋求勞資雙方的平衡點。他質疑，這次藍白提出增加假日政策，是否也有和產業界溝通協調，抑或僅單方面拍板決定。

他進一步強調，勞工與雇主同樣都是人民，政府不能只聽勞方聲音而忽視企業經營者的處境。尤其台灣以中小企業為主，增加假期意味著雇主需負擔更多人事成本，對部分企業而言恐形成沉重負擔。

林智群也直言，若立法者認為增加假期成本可以輕鬆承擔，那不如乾脆立法規定員工入職即享20天特休假，「反正成本又不是立委自己出的。」

他警告，當雇主負擔加重，勢必將壓縮人力編制，可能導致企業減少聘僱、提高失業率，最終將對年輕人就業機會造成衝擊，屆時反過來責怪政府，也就毫不意外。

 
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