　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋「綠不挺5天假」4原因　她逐條打臉：沒人這樣騙選票啦

▲▼沈伯洋 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院三讀《紀念日及節日實施條例》修正案，沈伯洋事後提出民進黨反對的4大原因，遭林佳瑋逐條打臉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，表決時民進黨全員投下反對票，民進黨立委沈伯洋事後給出了4大反對的原因。對此，過往積極爭取勞權、曾在華航空服員罷工擔任要角的林佳瑋9日發文，逐條打臉沈伯洋的說法，更酸「沒有人這樣騙選票啦。」

沈伯洋4大反對原因及林佳瑋逐條反駁，詳細內容如下：

沈伯洋：我們提的假日完全被拒絕。
林佳瑋：民進黨確實有提案，但後來全部撤案了，「我再說一次，全、部、撤、案了，這樣能叫『我們提的假日完全被拒絕』嗎？」

沈伯洋之前被攻擊不挺警消組工會，氣憤地表示自己有提出具體法案，代表自己有表態，有推動；換成國定假日的議題，民進黨不僅撤案，還放棄提出修正動議，這是否才是民進黨的真實態度？

沈伯洋：只選特定的職業節日，對其他職業難以公平，讓行政院訂比較有彈性。
林佳瑋：笑死，行政院從來沒有提出行政院版本，「我再說一次，行、政、院、從、來、沒、有、提、出、院、版，從來沒有提出，根本就是連做都不想做，還敢扯對其他職業不公平」、「你倒是說說看，應該還要放那些職業的節日？說出來讓大家公平一下啊，還是你骨子裡就是覺得不該放假？」

沈伯洋：程序大有問題，表決的時候沒拿到臨時更改的版本，看不到法條就要表決，抗議之後才拿到。
林佳瑋：國定假日法歷經公聽會，三次內政委員會的審查，一次內政委員會的黨團協商，「如果你不知道你在表決什麼，那是你們內政委員會的委員沒有好好審查，沒有認真開會」。

「4+1」是出委員會時就定調的事情，連他不在立法院工作，光看新聞都收到訊息，「請問再修正動議跟這次三讀通過的國定假日，哪一天是你沒有在新聞上看到過的」、「反而是內政部在新聞稿表達遺憾的那三天假，我還真的從來沒聽內政部提起過」。

沈伯洋：如果要針對工時，其實不應該改這法條，而是要去改別的法條。
林佳瑋：願聞其詳是改哪一個法條，請沈伯洋委員提案，「增加特休，我支持；周休三日，我支持；每週工時35小時，我支持；降低加班時數，我支持；取消變形工時，我支持。我敢談，怕民進黨不敢提而已。」

▲▼「裝備要補足，養護機制要建立，中央別卸責」記者會,時代力量桃園市第三選區立法委員擬參選人林佳瑋。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳瑋逐條打臉沈伯洋的說法，還酸「沒有人這樣騙選票」。（圖／記者李毓康攝）

林佳瑋最後說，在內政委員會的三次審查裡面，民進黨立委在審查時的策略是「我不說反對」、「問問行政機關的意見」，對於哪一天要放假或放幾天，民進黨從來不曾表達意見，「委員會的時候口頭支持，實際上的做法就是撤案又不提修正動議，沒有人這樣騙選票的啦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈伯洋「綠不挺5天假」4原因　她逐條打臉
小5孩童突然變瘦「酮酸中毒」掛急診！一驗才知罹患糖尿病
小S二女兒發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸
快訊／陳椒華宣布退黨　時代力量回應了
許瑋甯爆懷孕「手遮肚子全被拍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋「綠不挺5天假」4原因　她逐條打臉：沒人這樣騙選票啦

快訊／陳椒華宣布退黨　時代力量回應了

快訊／陳椒華宣布退出時代力量　「沒有家人同意不會再參加政黨」

支持者憂投錯票！王鴻薇親上火線說明　看到「不同意」就蓋下去

陳佩琪母親節悲喊想念柯文哲　曝要學做餅乾：總統夫人會的我也會

選民關心黃呂錦茹！王鴻薇突淚崩　哽咽籲支持者投「不同意罷免」

立委網路聲量TOP5排名曝光　黃國昌成「雙冠王」負面比例超過吳思瑤

藍委稱罷藍志工「日薪2千、全職月薪8萬」　罷團籲道歉：自費投入

在野酸綠不想「還假於民」　沈伯洋還原協商過程：提2節日被幹掉

艱苦人條款三讀　劉世芳：督促地方政府配合執行

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

沈伯洋「綠不挺5天假」4原因　她逐條打臉：沒人這樣騙選票啦

快訊／陳椒華宣布退黨　時代力量回應了

快訊／陳椒華宣布退出時代力量　「沒有家人同意不會再參加政黨」

支持者憂投錯票！王鴻薇親上火線說明　看到「不同意」就蓋下去

陳佩琪母親節悲喊想念柯文哲　曝要學做餅乾：總統夫人會的我也會

選民關心黃呂錦茹！王鴻薇突淚崩　哽咽籲支持者投「不同意罷免」

立委網路聲量TOP5排名曝光　黃國昌成「雙冠王」負面比例超過吳思瑤

藍委稱罷藍志工「日薪2千、全職月薪8萬」　罷團籲道歉：自費投入

在野酸綠不想「還假於民」　沈伯洋還原協商過程：提2節日被幹掉

艱苦人條款三讀　劉世芳：督促地方政府配合執行

陳喬恩出國轉機「遇地勤狂催」　氣炸開嗆：不耐煩就回家待著

陽帆老婆狂刷千萬LA置產！　爆曾是「忠孝東路房產大亨」現況曝光

沈伯洋「綠不挺5天假」4原因　她逐條打臉：沒人這樣騙選票啦

黃偉哲開台天后宮點燈祈福　國際龍舟賽熱血開划「龍耀陸海空」

《冥婚》Billkin現場鋼管舞教學！　被問人生最後一天「和PP沒有遺憾」

南島帆船Alingano Maisu航抵台東　傳統儀式見證海洋文化連結

桃園市今年母親節很不一樣！　張善政臉書獻上最誠摯祝福

失智照護新篇章　台東推實作課程打造友善社區

新北議長盃龍舟賽5／31登場　侯友宜：讓世界看見運動城市

徐若熙鐵漢柔情！母親節前夕好投後感謝太太：讓我好好睡覺

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

政治熱門新聞

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

中低收入戶免喪葬費　「艱苦人條款」全國28萬人受惠

增5天假中小企業成苦主！他揭勞資雙輸局面

蘇巧慧「我們不反對放假」轟藍白硬塞光復節

南電北送不公平！李雅靜：高雄人要「電價正義」

快訊／陳椒華宣布退出時代力量　「沒有家人同意不會再參加政黨」

三大電信深夜齊發聲明澄清

被酸不想「還假於民」　沈伯洋還原協商過程：提2節日被幹掉

快訊／陳椒華宣布退黨　時代力量回應了

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

改善血汗工時！還假於民再加碼　藍提案任職滿3個月就有3天特休

「國定假日增4+1天」三讀通過　粉專曝表決紀錄：民進黨全體反對

國民黨提普發1萬、民眾黨要普發6千　兩案立法院會付委審查

更多熱門

相關新聞

被酸不想「還假於民」　沈伯洋還原協商過程：提2節日被幹掉

被酸不想「還假於民」　沈伯洋還原協商過程：提2節日被幹掉

立法院昨三讀《紀念日及節日實施條例》，新增包括教師節、台灣光復節、行憲紀念日、小年夜等4天國定假日，並將5月1日勞動節擴大為全國放假日，合計「4+1」。綠營痛批藍白通過未有共識版本；在野陣營反批執政黨在委員會撤案、無心「還假於民」。綠委沈伯洋今（10日）表示，資訊落差的造謠又來了，委員會協商時綠營有提出把國家主權日、婚姻平權日加入，當時藍白答應了，所以審查報告第11010735號有婚姻平權日，結果昨天表決又是最高機密版，綠營協商時提的又被幹掉，不是沒用提案方式就代表沒參與。

改善血汗工時！還假於民再加碼　藍提案任職滿3個月就有3天特休

改善血汗工時！還假於民再加碼　藍提案任職滿3個月就有3天特休

藍營「還假於民」拚民生法案？　學者曝：想要分散大罷免的注意力

藍營「還假於民」拚民生法案？　學者曝：想要分散大罷免的注意力

增加5天國定假日民進黨全反對　藍議員：逢藍必反的可悲

增加5天國定假日民進黨全反對　藍議員：逢藍必反的可悲

綠營不滿國定假日修法　藍議員：青鳥拿自立自強的薪操大老闆的心

綠營不滿國定假日修法　藍議員：青鳥拿自立自強的薪操大老闆的心

關鍵字：

5天假國定假日林佳瑋沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！她出手提告

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面