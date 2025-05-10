沈伯洋「綠不挺5天假」4原因　她逐條打臉：沒人這樣騙選票啦

▲立院三讀《紀念日及節日實施條例》修正案，沈伯洋事後提出民進黨反對的4大原因，遭林佳瑋逐條打臉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，表決時民進黨全員投下反對票，民進黨立委沈伯洋事後給出了4大反對的原因。對此，過往積極爭取勞權、曾在華航空服員罷工擔任要角的林佳瑋9日發文，逐條打臉沈伯洋的說法，更酸「沒有人這樣騙選票啦。」

沈伯洋4大反對原因及林佳瑋逐條反駁，詳細內容如下：

沈伯洋：我們提的假日完全被拒絕。

林佳瑋：民進黨確實有提案，但後來全部撤案了，「我再說一次，全、部、撤、案了，這樣能叫『我們提的假日完全被拒絕』嗎？」

沈伯洋之前被攻擊不挺警消組工會，氣憤地表示自己有提出具體法案，代表自己有表態，有推動；換成國定假日的議題，民進黨不僅撤案，還放棄提出修正動議，這是否才是民進黨的真實態度？

沈伯洋：只選特定的職業節日，對其他職業難以公平，讓行政院訂比較有彈性。

林佳瑋：笑死，行政院從來沒有提出行政院版本，「我再說一次，行、政、院、從、來、沒、有、提、出、院、版，從來沒有提出，根本就是連做都不想做，還敢扯對其他職業不公平」、「你倒是說說看，應該還要放那些職業的節日？說出來讓大家公平一下啊，還是你骨子裡就是覺得不該放假？」

沈伯洋：程序大有問題，表決的時候沒拿到臨時更改的版本，看不到法條就要表決，抗議之後才拿到。

林佳瑋：國定假日法歷經公聽會，三次內政委員會的審查，一次內政委員會的黨團協商，「如果你不知道你在表決什麼，那是你們內政委員會的委員沒有好好審查，沒有認真開會」。

「4+1」是出委員會時就定調的事情，連他不在立法院工作，光看新聞都收到訊息，「請問再修正動議跟這次三讀通過的國定假日，哪一天是你沒有在新聞上看到過的」、「反而是內政部在新聞稿表達遺憾的那三天假，我還真的從來沒聽內政部提起過」。

沈伯洋：如果要針對工時，其實不應該改這法條，而是要去改別的法條。

林佳瑋：願聞其詳是改哪一個法條，請沈伯洋委員提案，「增加特休，我支持；周休三日，我支持；每週工時35小時，我支持；降低加班時數，我支持；取消變形工時，我支持。我敢談，怕民進黨不敢提而已。」

▲林佳瑋逐條打臉沈伯洋的說法，還酸「沒有人這樣騙選票」。（圖／記者李毓康攝）

林佳瑋最後說，在內政委員會的三次審查裡面，民進黨立委在審查時的策略是「我不說反對」、「問問行政機關的意見」，對於哪一天要放假或放幾天，民進黨從來不曾表達意見，「委員會的時候口頭支持，實際上的做法就是撤案又不提修正動議，沒有人這樣騙選票的啦」。