家長一查9月底到10月「小孩幾乎周周連假」！網吵翻了

▲原PO發現9月底到10月，幾乎周周連假 。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）



網搜小組／劉維榛報導

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，增加5天國定假日，而今年有望休到教師節、光復節與行憲紀念日。有家長好奇查看9月底到10月行事曆，加上中秋雙十節假期，幾乎周周放連假。文章引來網友正反討論，「連假=家長破產日」、「孩子周周連假怎麼了嗎？」

一名網友在Threads表示，得知今年將可多放教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25）後，他立刻查看行事曆，發現小孩可能會從9月底開始狂休，「幾乎周周都在連假了嗎？」

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原PO說，首先會碰到教師節連假9月27日（六）休到9月29日（一），隔週是中秋節10月4日（六）休到10月6日（一），接著又碰上國慶日10月10日（五）休到10月12日（日），隔周則是光復節10月24日（五）休到10月26日（日）。

底下網友熱議，「對內勤業務很不好，少一天KPI就差很多，靠獎金吃飯」、「之前是10月底期中考，可能要延到11月，那寒假也一起延後嗎」、「6、7、8月都沒有連假，希望能平均一點」、「連假=家長破產日」、「突然覺得服務業更忙了」、「我覺得沒有比較好，連假老師功課一樣給一堆，不給又說跟不上進度，都是家長在家訂功課，學費也沒退給我們，像這個周末，還給了一篇作文『我的母親節』，整個大傻眼」。

也有網友認為，「大人小孩都放假有什麼不好嗎？台灣工時已經那麼長了喔」、「其實可以訂飯店，因為都還是平日」、「孩子周周連假怎麼了嗎？在大公司上班的人也是吧」、「不要為了反對而反對，小草真讓人反感」。

事實上，法案才通過，就有罷免團體在內部群組表示，「大罷免大砍假」、「真的是綁票亂放假」、「這個三讀一定要傳給大家的老闆看，他們會出來反對到底！為大罷免添柴火」，也有民眾在網路上表示，「今年開始多放四天假，感覺有內奸在掏空台灣的競爭力，多放假有沒有違憲？」

事後，國民黨台北市議員楊植斗在臉書表示，「青鳥們反對增加假期，還揚言大罷免後要把假期刪回去，真的是『拿著自立自強的薪，操著大老闆的心』」。貼文底下，也有網友表示，「可以看看是勞工多還是青鳥多？青鳥都還沒出社會是嗎？」楊植斗則回覆，「可能青鳥都是隱形富豪」。