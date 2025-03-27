中共中央軍委副主席何衛東遭調查？　陸國防部：沒有這方面消息

▲大陸全國人大第三次會議11日閉幕後，何衛東許久未公開露面（中排右2）。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國《華盛頓時報》引述美國國防官員透露，美國情報機構認為中央軍委副主席何衛東已被查落馬，大陸國防部發言人吳謙今（27）日回應，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」。

67歲的何衛東曾長期在台海前線的陸軍第31集團軍（現第73集團軍）服役。2016年被調任西部戰區副司令員兼戰區陸軍司令員；2019年底任東部戰區司令，並晉升為上將，在中共二十大晉升為政治局委員、軍委副主席。

何衛東最後一次公開露面是第十四屆全國人民代表大會第三次會議於3月11日下午閉幕式。之後，未有公開露面，西方媒體開始網路上出現何衛東各種相關傳聞。

最主要起因源自北京14日舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，由中共中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立代表出席。曾任解放軍東部戰區司令員、中共中央軍委副主席何衛東並未出席，引發外界關注。

相較2020年5月29日《反分裂國家法》實施15周年座談會在人民大會堂舉行時，時任中共中央軍委副主席許其亮曾出席座談會，並由時任中央軍委聯合參謀部參謀長李作成在座談會上發言。

另外，針對日媒《朝日新聞》提問，「中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，去年12月涉嫌嚴重違紀被停職檢查，對於該案的相關進展？」吳謙只有回答，「我沒有需要發布的訊息」。

吳謙在去年11月的例行記者會上宣布，苗華涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查。