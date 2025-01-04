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陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔：為求政績GDP弄那麼高

▲▼陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔。（圖／翻攝CCTV）

▲落馬官員在片中懺悔。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸《央視》預告，5日晚間將播出年度反腐大片《反腐為了人民》，選出12個案例，包含前貴州省書記孫志剛、前江西省政協主席唐一軍、前宗教事務局局長崔茂虎等落馬官員。

該片由中共中央紀委國家監委宣傳部與《央視》聯合攝製，共有4集，分別為《懲治蠅貪蟻腐》《風腐同查同治》《揭開腐敗隱身衣》《以案促改促治》，將於5日至8日的晚間8時在《央視》的綜合頻道上播出，並同步也在《央視》的網路平台上播放。

該片選出了12個案例，包含前貴州省書記孫志剛、前江西省政協主席唐一軍、前宗教事務局局長崔茂虎、前山東省政協副主席孫述濤、前中國石油天然氣集團董事長王宜林等落馬官員。

▲▼陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔。（圖／翻攝CCTV）

從預告中可以看見，孫志剛在片中受訪時表示，「我確實是辜負了組織上的培養和信任，失守了底線，犯了嚴重的錯誤、罪行。」唐一軍也說，「看看我的所作所為，我真是無顏面對、無地自容。」

孙述涛更是指出，「為了提拔，為了追求政績，GDP突然弄那麼高，這個我是很後悔的。」

《央視》還在預告中強調，片中生動講述了紀檢監察機關堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，堅持反腐為民、反腐惠民，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，讓人民群眾切身感受到黨中央和習近平總書記的關心關愛就在身邊，公平正義就在身邊。

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