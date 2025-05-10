南韓執政黨整合失敗！　破天荒「撤銷總統候選人資格」換人

▲ 金文洙及韓悳洙連日協商仍無法縮小分歧。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓將於6月3日舉行總統大選，保守陣營整合單一候選人協商無果，執政黨國民力量10日破天荒宣布放棄初選選出的前雇用勞動部長金文洙，重啟提名程序，而前國務總理韓悳洙宣布入黨，有意和金文洙競爭挑戰在野黨候選人李在明，金文洙對此憤而抗議。

綜合《韓聯社》等韓媒，國民力量3日黨大會選出金文洙擔任總統候選人，但隨著無黨籍的韓悳洙請辭宣布參選，保守陣營面臨整合壓力。兩人9日協商宣告破裂後，國民力量連夜召開緊急對策委員會及選舉管理委員會，通過重啟初選程序、取消金文洙候選人資格及韓悳洙入黨、登記參選等議案。

報導指出，此舉實際上相當於強制將候選人更換為韓悳洙，為國民力量史上首次，10日經過黨內表決，預計11日在全國委員會上指定最終候選人。

國民力量領導層此前已針對和韓悳洙的整合問題，多次與金文洙正面衝突。領導層主張在11日候選人登記截止日前達成單一化，但金文洙要求根據15至16日的民調進行整合，領導層因此依據黨章推動更換候選人程序，黨內調查顯示有86.7%認為應在候選人登記截止日前完成整合，接著透過黨內及民意調查金韓兩人支持率，結果雖未公布，但據稱由韓悳洙占優勢。

金文洙10日召開記者會嚴詞表示，「深夜發生了政變，這是大韓民國憲政史乃至世界歷史上不曾發生的反民主事件，昨晚我們黨內民主主義已經死亡」，指控國民力量「非法剝奪候選人資格」，「已違反憲法、黨章與任何人的常識」，將立即採取法律及政治程序，

韓悳洙稍早則出面表示，整合過程中「不論發生什麼情況，不論是誰做錯了，都為國民帶來不便，對此深表歉意」。

另一方面，共同民主黨候選人李在明已於10日稍早向選管委完成候選人登記，發表演說時意有所指，「在政治上如果是為了做得更好而出錯沒關係，但若為了私利而亂來是一定會絆倒的。看到某個團體，讓我產生這樣的想法。」