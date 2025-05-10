　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美「碰頭會」先協商非談判　盛九元：後續開展「正式對話」

▲▼ 2025年兩岸關係研討會、仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025年兩岸關係研討會在上海舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中美經貿高層會面今（10）日在瑞士登場，外界也期望是否有機會有實際結果？上海交大台灣研究中心主任盛九元接受訪問指出，中美本次會面並非對話，而是「協商」性質的「碰頭會」，不可能一次到位解決所有問題，但雙方願意坐下來交流看法、擺明立場，就是好的開端。他也樂觀看待，「相信中美會面不會只有一次，後續應該會很快有進一步行動。」

盛九元首先說，「準確講這次不是中美『正式』貿易談判，何立峰在瑞士訪問期間，與中歐財經官員峰會中與美國財長碰面，算是一次協商交流活動，旨在針對關鍵問題開展並非談判，聚焦增進雙方對彼此立場和態度的瞭解，可定義為『碰頭會』。換句話說，這次會面並非對話，而是協商性質的碰頭會。」

盛九元也糾正外界一個觀點，他認為不存在所謂「中美貿易戰」，只有美國主動對華發起的貿易行動，中方始終是被動應對。中方一直希望取消相關關稅，回到原點重新談判，但美國卻強行對華加徵關稅。正如中國外交部發言人之前所強調的，取消加徵關稅並非中方條件，美國應更主動。

本次中美經貿高層「碰頭會」會有哪些預期？盛九元進一步分析，從當前全球及中國經濟發展情況來看，貿易戰已給全球經濟帶來諸多不確定性，衝擊各國經濟發展充滿不確定性。「在此情況下，雙方不信任度上升，也是對經濟發展構成重大威脅。」

▲▼ 兩岸學者趙建民、劉國深、連耀山、盛九元、上海2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲上海交大台灣研究中心主任盛九元。（圖／記者任以芳攝）

盛九元指出，中美此次在瑞士的會面，儘管並非正式關稅談判，但雙方願意坐下來交流看法、擺明立場，無疑是一個好的開端。外界也期待雙方深化對話，就經貿關係問題真正進入談判階段。比如，英美已達成貿易協定，也算開了個好頭。

「我們希望中美未來能在相關經貿問題上達成協議，將關稅衝突降至最低，為全球經濟發展帶來更明確的前景，這對美國也至關重要，畢竟這次關稅戰美方經貿也受到很大衝擊。」盛九元強調。

談及外界也期盼中美本次接觸能「暫時」暫停關稅？盛九元也分析，「就目前情況判斷，此次會面很難有具體成果，畢竟雙方只是初步接觸。但美方已釋放出一定姿態，儘管與中方訴求仍有差距，但川普總統曾表示關稅可降至80%（從245%或145%降至80%），這表明瞭美方的態度，不過該態度仍顯不足。

盛九元也認為，最佳方案是雙方能先清除不合理的關稅，再探討合理關稅水平，這才是積極主動的態度。既然美方已表達態度，中方也表明瞭願意協商溝通的立場，這無疑是一個好的開始。

「相信中美會面不會只有一次，且後續應該會很快有進一步行動。」盛九元指出，6月份美國可能面臨較大經濟壓力，在此之前，雙方大概率會有一系列密集會面。相信此次會面後，不久的將來雙方就會就相關問題開展正式對話，這是可以預期的。

▲▼ 兩岸學者趙建民、劉國深、連耀山、盛九元、上海2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲APEC研究院研究員連耀山。（圖／記者任以芳攝）

APEC研究院研究員連耀山受訪時也說，「接觸總比對抗好，對話接觸是好開端。」甚至不排除針較好解決問題，雙方可能先相互讓步。「當外界喊打，中美實際貿易量沒有實質的大幅度的減少，實際上對於對方部分產品都有實行豁免。」

連耀山也分享三點看法，第一，是雙方接觸是好事；第二，對於這次會談實質性的成果不能過於寄予過多的希望；第三，希望雙方從開始正式接觸到後面恢復各種官方的渠道的接觸談判，可以達成雙方都能接受可持續的經貿關稅貿易方面的安排。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
加碼！　藍提案任職滿3個月就有3天特休
19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　追打酒駕男
走過禁建50年「開發爆衝突」　社子島人駁貪婪：只想要有家
快訊／金塊又贏了！　G3延長血戰撂倒雷霆
色人妻新婚不久就出軌！誘惑男同事「小朋友才戴套」：把你榨乾
台灣1校停辦「荒廢6年」　一排店倒閉淪鬼城！校產有20億
港女來台讀大學生死胎！　44萬冰屍費「禮儀社出手幫忙」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美「碰頭會」先協商非談判　盛九元：後續開展「正式對話」

巴基斯坦展開報復行動　陸：對事態升級深感擔憂

港澳人士來台「長期居留」新制　陸委會：會給合理過渡期

通縮持續　陸4月CPI下跌0.1%　PPI下跌2.7%

外媒：習指定公安部長出席中美會談　芬太尼問題料成焦點

「中國式現代化」承載和平期望　仇開明：發展兩岸關係出發落腳點

連3度輸給陳芋汐　全紅嬋刪除大量抖音影片

台幣暴升！壽險業恐掀清償隱憂　林家振：放寬部分「死利差互抵」紓困

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動！　現場擠滿人舉手機狂拍

政府清查37萬軍公教　2人有大陸身分證、75人有居住證

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

中美「碰頭會」先協商非談判　盛九元：後續開展「正式對話」

巴基斯坦展開報復行動　陸：對事態升級深感擔憂

港澳人士來台「長期居留」新制　陸委會：會給合理過渡期

通縮持續　陸4月CPI下跌0.1%　PPI下跌2.7%

外媒：習指定公安部長出席中美會談　芬太尼問題料成焦點

「中國式現代化」承載和平期望　仇開明：發展兩岸關係出發落腳點

連3度輸給陳芋汐　全紅嬋刪除大量抖音影片

台幣暴升！壽險業恐掀清償隱憂　林家振：放寬部分「死利差互抵」紓困

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動！　現場擠滿人舉手機狂拍

政府清查37萬軍公教　2人有大陸身分證、75人有居住證

2026新北議員「提好提滿」　黃國昌：市長競合保持最開放心胸

警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

當年演韓劇收視破64%！鄭明煥引退11年突被證實「家中猝逝」　享年64歲

改善血汗工時！還假於民再加碼　藍提案任職滿3個月就有3天特休

19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　2度追打酒駕男

快訊／國3龍井段聯結車自撞折甘蔗　大雨中車頭狂燒畫面曝

綠不滿國定假日修法　黃國昌批：勞工是民進黨可割可棄那塊

大雨襲彰化！溪湖多處積水嚴重堵車　土石泥流淹沒道路畫面曝

快訊／鷹象洲際之戰因雨延期　確定改到6月28日補賽

花蓮韌性！DMAT災難應變模式走上國際舞台　美、日高度重視

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

大陸熱門新聞

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

連3度輸給陳芋汐　全紅嬋刪除大量抖音影片

「鴻蒙電腦」亮相！　陸媒嗨喊：比Windows更漂亮

台幣暴升衝擊壽險業　林家振籲：放寬部分「死利差互抵」

反核武更反對太空作戰！　中俄痛批美破壞穩定

政府查37萬軍公教　2人有陸身分證

繼上海後！韓國遊客飛鹽城「打高爾夫」

盛傳馬雲明天回歸阿里巴巴　本人親自回應媒體了

3秒內辨別「西瓜甜不甜」 驗瓜師靠「拍一拍」月入破10萬

解放軍儀仗司禮大隊亮相俄羅斯紅場閱兵 習近平觀禮台起身致意

37歲男「連坐2次雲霄飛車」竟顱內出血

以為自己叫「小愛同學」　小嬰兒聽到呼喚秒回應超Q

「挺陸配」遊行　海基會：遊行是公民權

習要公安部長出席中美會談　芬太尼成焦點

更多熱門

相關新聞

「女戰狼」華春瑩發聲了：中國對處理美國貿易問題「充滿信心」

「女戰狼」華春瑩發聲了：中國對處理美國貿易問題「充滿信心」

大陸國務院副總理何立峰於9日至12日訪問瑞士，期間，他將與美國財政部長貝森特舉行會談。就中美關稅戰議題，被稱為「女戰狼」的大陸外交部副部長華春瑩表示，中國對自己處理美國貿易問題的能力充滿信心，更指美國政府的貿易政策「不可能持續下去」。

中美貿易前4個月下降2.1％　美國港口5月將迎「寒流」

中美貿易前4個月下降2.1％　美國港口5月將迎「寒流」

無懼關稅戰？陸4月出口成長8.1%

無懼關稅戰？陸4月出口成長8.1%

AMD蘇姿丰赴美國會談AI賽局　「北京有很多方式可追上」

AMD蘇姿丰赴美國會談AI賽局　「北京有很多方式可追上」

魯拉訪中前夕 大陸解除五家巴西大豆出口商禁令

魯拉訪中前夕 大陸解除五家巴西大豆出口商禁令

關鍵字：

中美關稅戰中美瑞士會過

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面