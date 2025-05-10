中美「碰頭會」先協商非談判　盛九元：後續開展「正式對話」

▲ 2025年兩岸關係研討會在上海舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中美經貿高層會面今（10）日在瑞士登場，外界也期望是否有機會有實際結果？上海交大台灣研究中心主任盛九元接受訪問指出，中美本次會面並非對話，而是「協商」性質的「碰頭會」，不可能一次到位解決所有問題，但雙方願意坐下來交流看法、擺明立場，就是好的開端。他也樂觀看待，「相信中美會面不會只有一次，後續應該會很快有進一步行動。」

盛九元首先說，「準確講這次不是中美『正式』貿易談判，何立峰在瑞士訪問期間，與中歐財經官員峰會中與美國財長碰面，算是一次協商交流活動，旨在針對關鍵問題開展並非談判，聚焦增進雙方對彼此立場和態度的瞭解，可定義為『碰頭會』。換句話說，這次會面並非對話，而是協商性質的碰頭會。」

盛九元也糾正外界一個觀點，他認為不存在所謂「中美貿易戰」，只有美國主動對華發起的貿易行動，中方始終是被動應對。中方一直希望取消相關關稅，回到原點重新談判，但美國卻強行對華加徵關稅。正如中國外交部發言人之前所強調的，取消加徵關稅並非中方條件，美國應更主動。

本次中美經貿高層「碰頭會」會有哪些預期？盛九元進一步分析，從當前全球及中國經濟發展情況來看，貿易戰已給全球經濟帶來諸多不確定性，衝擊各國經濟發展充滿不確定性。「在此情況下，雙方不信任度上升，也是對經濟發展構成重大威脅。」

▲上海交大台灣研究中心主任盛九元。（圖／記者任以芳攝）

盛九元指出，中美此次在瑞士的會面，儘管並非正式關稅談判，但雙方願意坐下來交流看法、擺明立場，無疑是一個好的開端。外界也期待雙方深化對話，就經貿關係問題真正進入談判階段。比如，英美已達成貿易協定，也算開了個好頭。

「我們希望中美未來能在相關經貿問題上達成協議，將關稅衝突降至最低，為全球經濟發展帶來更明確的前景，這對美國也至關重要，畢竟這次關稅戰美方經貿也受到很大衝擊。」盛九元強調。

談及外界也期盼中美本次接觸能「暫時」暫停關稅？盛九元也分析，「就目前情況判斷，此次會面很難有具體成果，畢竟雙方只是初步接觸。但美方已釋放出一定姿態，儘管與中方訴求仍有差距，但川普總統曾表示關稅可降至80%（從245%或145%降至80%），這表明瞭美方的態度，不過該態度仍顯不足。

盛九元也認為，最佳方案是雙方能先清除不合理的關稅，再探討合理關稅水平，這才是積極主動的態度。既然美方已表達態度，中方也表明瞭願意協商溝通的立場，這無疑是一個好的開始。

「相信中美會面不會只有一次，且後續應該會很快有進一步行動。」盛九元指出，6月份美國可能面臨較大經濟壓力，在此之前，雙方大概率會有一系列密集會面。相信此次會面後，不久的將來雙方就會就相關問題開展正式對話，這是可以預期的。

▲APEC研究院研究員連耀山。（圖／記者任以芳攝）

APEC研究院研究員連耀山受訪時也說，「接觸總比對抗好，對話接觸是好開端。」甚至不排除針較好解決問題，雙方可能先相互讓步。「當外界喊打，中美實際貿易量沒有實質的大幅度的減少，實際上對於對方部分產品都有實行豁免。」

連耀山也分享三點看法，第一，是雙方接觸是好事；第二，對於這次會談實質性的成果不能過於寄予過多的希望；第三，希望雙方從開始正式接觸到後面恢復各種官方的渠道的接觸談判，可以達成雙方都能接受可持續的經貿關稅貿易方面的安排。