港男來台觀光淪車手！警ATM前逮人...搜出20萬元+1張提款卡

▲來自香港的鍾姓男子假借觀光名義卻從事詐欺車手工作。（圖／蘆竹警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

一名來自香港38歲鍾姓男子持觀光護照卻從事車手工作，眼尖巡邏員警發現鍾男形跡可疑，經埋伏及同步尾隨後，果斷於ATM前將他查獲，查扣贓款近20萬元、11張提款卡及2支行動電話，依法移請偵辦。

蘆竹分局南崁派出所員警昨日巡邏時，見一名男子於手機通話間不時觀望、形跡可疑，並以廣東話大聲講話，遂秘密尾隨其至超商，發現其持多張提款卡反覆操作提款機領取現金，然後迅速轉往下一提款據點，員警即時通報所內警力合圍，在某銀行南崁分行提款機前當場將人攔下逮捕。

▲警方從鍾男身上查扣11張金融卡，現金近20萬元及手機2支。（圖／蘆竹警分局提供）

經了解，該名鍾姓男子來自香港，持有11家本國銀行金融卡，並於短時間內提領現金高達新臺幣19萬7,000元，另隨身攜帶手機2支。警方初步調查顯示，該外籍人士係受不明集團指示，假借觀光名義入境台灣，專司操作提款金流、清洗詐騙所得，為典型跨境「金流中繼車手」，全案依違反《洗錢防制法》及《詐欺犯罪危害防制條例》送辦。

蘆竹分局分局長楊贊鈞強調，本案顯示詐欺集團已積極招募境外成員執行犯罪行為，蘆竹警方將持續強化國際犯罪因應能力、深化轄內金融機構聯防網，全面阻斷詐團金流脈絡，以行動守護民眾財產安全。警方呼籲民眾若發現可疑提款行為或遭遇詐騙情事，務必即刻撥打110或165反詐騙專線，亦可至刑事局官網「百斬車手檢舉專區」提供線索，與警方共同終結詐騙鏈。