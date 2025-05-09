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大陸 大陸焦點 特派現場

中美貿易前4個月下降2.1％　美國港口5月將迎「寒流」

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲中美貿易戰。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸海關總署公布數據顯示，今年前4個月中美貿易總值為1.44兆元（按人民幣計價，下同），下降2.1％，佔整體貿易10.2％，美國為大陸的第三大貿易夥伴。此外，美國5月份進口量可能大跌，陸媒形容，美國港口將迎來寒流。

據大陸海關總署今（9）日公布的數據，前4個月，東協為大陸第一大貿易夥伴，大陸與東協貿易總值為2.38兆元，成長9.2％，佔大陸外貿總值的16.8％。其中，大陸對東協出口1.48兆元，成長12.6％；自東協進口8951.7億元，成長4％。

歐盟為大陸第二大貿易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為1.78兆元，成長1.1％，佔12.6％。其中，大陸對歐盟出口1.21兆元，成長6.1％；自歐盟進口5635.9億元，下降8.1％。

美國則是大陸第三大貿易夥伴，大陸與美國貿易總值為1.44兆元，下降2.1％，佔10.2％。其中，大陸對美國出口1.07兆元，下降1.5％；自美國進口3699.5億元，下降3.7％。

與此同時，美國對大陸商品的進口囤貨潮似乎正在下降。《財聯社》報導，在川普關稅生效前夕，眾多企業選擇大量往美國進口、提前囤貨以緩解關稅衝擊，這推動美國貨櫃進口量在今年4月激增。

但是，美國兩個最繁忙港口的高管表示，這一趨勢即將在5月份逆轉。供應鏈技術提供商Descartes公布數據表示，美國4月份貨櫃進口量年增9.1％，達到240萬20英尺標準箱（teu），為史上當月第二高的記錄。

▲洛杉磯港今年7月貨櫃裝卸量年增37%，創116年歷史上最好的7月。（圖／翻攝自中國港口網）

▲中美貿易下降。（示意圖／翻攝自中國港口網）

洛杉磯港是美國第一大海港綜合設施，也是美國從大陸進口貨物的主要門戶。但洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）表示，預計本周洛杉磯港的進口貨物將較去年同期下降35％。

塞洛卡補充說，由於需求疲軟，不少大型貨船營運商已經取消了預定的航次，5月份的船舶運輸量可能會下降約20％。

他透露，洛杉磯港原本預計5月份將有80艘船隻抵達，但其中20％已被取消。此外，截至目前，客戶已經取消了6月份的13個航次。

長灘港首席執行長科德羅（Mario Cordero）預計，5月份這兩個港口的總吞吐量將較上年同期下降30％。

航運巨頭馬士基近期也表示，由於世界主要經濟體之間爆發貿易戰，4月份美國和大陸之間的貨櫃貨運量下降了30～40％，由於橫跨太平洋需要時間，這種下降可能會體現在美國5月份的進口數據中。

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