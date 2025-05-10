港女來台讀大學生死胎落跑3年　44萬冰屍費「禮儀社出手幫忙」

▲一名香港女生在台中生下死胎、棄置3年，欠44萬冰存屍體費用，與禮儀社調解完畢後，獲得緩刑。（示意圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

香港一名黃女來台灣念大學，結果意外懷孕產下死胎，黃女原本跟禮儀社約好辦理後事，卻失約3年、欠冰存屍體費用44萬餘元。台中地院上月開庭，要求黃女與禮儀社先調解，雙方已完成，禮儀社坦言「有幫忙」，地院近日判4月徒刑、緩刑2年。

26歲黃女2022年11月5日在中國附醫誕下一具死胎，胎兒的面容、身形已頗為明顯，黃女跟醫院特約禮儀公司相約，先將遺體寄放在往生室的冰櫃內，雙方相約同年12月10日結清費用，並領回遺體，不料黃女當天未出現，且聯繫不上，從此人間蒸發。

案件經檢方通緝將人逮捕到案，黃女否認有遺棄屍體，並稱不曉得自己懷孕，到醫院才知道，醫生則說小孩已經沒有呼吸心跳了。至於為何失約？黃女表示，身上沒有錢，吃飯都有困難，在醫院時，禮儀公司叫他簽一堆文件，不知道簽了什麼，也忘記是哪間禮儀公司，不曉得如何解決面對。

黃女辯護律師稱，黃女懷孕之胚胎未滿24週，應視為醫療廢棄物。但檢方認為，黃女懷孕已達21週，且依法未滿20週才可視為醫療廢棄物。

黃女事後被收容到移民署專勤隊收容，開庭否認犯罪，稱自己沒有遺棄屍體，也沒有不要小孩，且自己當時連吃飯錢都沒有。

禮儀公司則表示，因為黃女沒有繳納醫療費用759元給中國附醫，因此沒辦法領取死胎證明書，禮儀公司才無法處理，況且，若真的沒有錢能處理後事，也能協助找社福單位幫忙，有困難都可協調，但黃女遺棄嬰屍後，一路落跑、被收容，截至上月審理時，已經長達886天。禮儀公司說，嬰屍目前仍在冰存中，以一天500元冰存費換算，黃女欠費已經達到44萬2500元，這部分是可協商。

台中地院審酌，黃女生產後精神、身體狀態虛弱不堪，面對在異鄉發生此事，又無後援可協助辦理後事，一時失慮，犯下本案棄屍案件，犯後深具悔意，最低刑度仍過重，依刑法59條減刑。

但審酌黃女誕下死胎後，不積極殮葬，反而將死胎置放於中國附醫往生室長達3年，實有不該，考量無前科，雙方已經成立調解、履行完畢，判處有期徒刑4月，可易科罰金，宣告緩刑2年。