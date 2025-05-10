儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光　師長錯愕：難得的好學生

▲18歲詹姓女子遭24歲詹姓前男友殺害。（圖／記者許權毅攝）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

台中市南屯區忠勇路10日下午發生一起情殺命案，18歲詹姓女高中生遭24歲詹姓前男友持刀刺殺身亡，消息震驚各界。對此，校方表示，詹女在校成績優異、校內表現良好，校方對此不幸事件深感痛心。

校方表示，詹姓女學生是以前三名的優異成績錄取，學業表現始終名列前茅，同時也是學校儀隊副社長，雖熱心參與社團，仍未荒廢學業，是師長口中難得一見的優秀學生。

▲▼18歲詹姓女子遭24歲詹姓前男友殺害。（圖／記者許權毅攝）



校方指出，校長目前人在國外，已緊急召開線上會議，指示全力協助家屬處理後續事宜，並針對詹女所屬班級啟動輔導機制，進行心理安撫與支持。

對於學生的校外交友狀況，校方不慎清楚，這起悲劇仍由檢警調查，校方不便對外發表意見。校方已依規定完成校安通報程序，因案件已進入刑事偵辦階段，後續將全力配合檢警調查，並同步聯繫犯罪被害人保護機構，提供家屬必要協助。

▲▼18歲詹姓女子遭24歲詹姓前男友殺害。（圖／記者許權毅攝）



據了解，24歲詹姓男子疑似因不滿復合遭拒，以歸還寵物鼠為藉口，將詹女從桃園約來台中忠勇路租屋處談判。詹女赴約時由男性友人陪同，未料詹男竟身藏2把水果刀，雙方爆發爭執後，詹男當街持刀猛刺詹女，導致她重傷不治。

▲▼18歲詹姓女子遭24歲詹姓前男友殺害。（圖／記者許權毅攝）



警方指出，詹嫌體型壯碩、重逾百公斤，犯案後並無逃逸，現場遭警方控制。詹女友人也已完成筆錄。詹嫌稍有受傷，經送醫治療後，將移送警局偵訊，全案將依殺人罪嫌偵辦。