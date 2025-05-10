鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡...家屬接死訊崩潰

▲台中南屯今日下午傳出情殺案件。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市南屯區忠勇路今日下午發生情殺案，一名詹男疑似要跟前女友詹女復合遭拒，當街持刀刺殺詹女，年僅18歲詹女傷重死亡。據了解，詹女是某高中儀隊副社長，下月就要畢業，已經考取大學，正準備展開美好人生。詹男是台中某科大畢業，還曾是校內鉛球比賽冠軍，體型壯碩、力氣大。

▲▼詹男（上）疑似不滿詹女（下）要分手，要求復合，竟持刀殺人。（圖／翻攝該校臉書）



南屯區忠勇路10日下午發生殺人命案，體型壯碩、目測上百公斤的詹姓男子，想向18歲的詹姓前女友復合，以歸還寵物鼠為由，將詹女從桃園約下來台中談判，詹女如期赴約，並有男性友人陪同，卻沒想到詹男身藏2把水果刀到場，而詹男一言不合，就掏出水果刀將詹女刺死，行徑相當兇狠。

據了解，詹男24歲無業，體重疑超過百公斤；詹女家住桃園，體型窈窕，才準備迎向高中畢業季，邁入大學生活。2人先前是交往關係，後來因故分手，詹男為求復合，以交付寵物鼠為由，約詹女至他的忠勇路租屋處，詹女遂由男性友人開車從桃園南下台中赴約。

詹女家屬已經趕抵台中，先到醫院了解情況，稍早抵達派出所製作筆錄。目擊案發過程的詹女友人稍早已經製作筆錄完成；詹嫌傷勢不重，預計完成就醫後，送回警局警詢。

▲▼詹男詹女在一處大樓前發生爭執，現場留下血漬。（圖／記者許權毅攝）

