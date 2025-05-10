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支持者憂投錯票！王鴻薇親上火線說明　看到「不同意」就蓋下去

▲▼ 王鴻薇親自教學如何投「不同意罷免」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲王鴻薇親自教學如何投「不同意罷免」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全台罷免案進入第二階段連署尾聲，已有近30位國民黨立委面臨進入第三階段的投票程序。對此，不少藍營支持者憂心「投錯票」，國民黨立委王鴻薇今（3日）在中山區興安國宅舉辦政策說明會，親自教導民眾如何正確投票。她提醒，未來罷免票上可能不會出現她的名字或照片，但只要看到有「不」這個字，蓋下去就對了，一定要投下「不同意罷免」。

王鴻薇今在中山區的興安國宅舉辦政策說明會。議員陳炳甫、資深媒體人陳鳳馨等人都到場替王鴻薇助講，王鴻薇坦言，中山區其實長期偏綠，蔣萬安選立委的時期中山區也是硬仗，所以未來罷免投票時，拜託一定要出門投票。

由於部分支持者對罷免投票方式感到困惑，王鴻薇特別在活動尾聲再次強調，罷免票上未必會有她的名字或照片，因此投票時務必認明「不同意罷免」選項，看到「不」字就蓋下去。

▲▼ 王鴻薇親自教學如何投「不同意罷免」 。（圖／記者崔至雲攝）

活動結束後，記者觀察，有支持者很擔憂的向現場志工表示，他們認為國民黨都沒有製作社群小圖，讓他們無法在網路社群上廣傳，希望國民黨多做小圖卡，讓他們可以分享正確資訊；也有支持者焦慮問，「最後投票到底要怎麼投？」、「選票上面我們可以投罷免吳思瑤嗎？」、「幾月幾號投票？我要留在台北」。

國民黨中山區黨部主委林坤謨則向記者坦言，目前首要任務是「教育支持者」，藍營基層情緒普遍焦慮，黨部近期會積極加強說明，且中山區長久偏綠，未來將持續舉辦更多場小型說明會，向中間選民與基層選民說明投票方式，呼籲大家堅定投下「不同意罷免」。

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