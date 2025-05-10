選民關心黃呂錦茹！王鴻薇突淚崩　哽咽籲支持者投「不同意罷免」

▲王鴻薇舉辦政策說明會，講到激動處哽咽落淚。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法委員王鴻薇今（3日）在中山區興安國宅舉辦政策說明會，現場由市議員陳炳甫、資深媒體人陳鳳馨等人站台助講。王鴻薇坦言，中山區長期偏綠，過去蔣萬安競選立委時也是硬仗，呼籲支持者在罷免投票時務必踴躍投「不同意罷免」。活動中，王鴻薇提到，有選民關心目前被羈押的北市黨部主委黃呂錦茹的情況，讓她一度哽咽，直言這段期間藍營承受不少壓力與委屈，感受到支持者的不安，也讓她非常心疼。

陳炳甫助講時提到，兩個月前有媒體問他，對罷免王鴻薇有什麼看法，他當時表示，選舉、罷免都是人民的權利，他都尊重，但是為什麼要罷免，有些可能是做不好，或是失德有問題，就可以用選票把他拉下來，但是王鴻薇的表現沒話說，更是許多評比的前幾名，王鴻薇就是做得太好了，所以民進黨不喜歡。

陳炳甫指出，目前形勢對王鴻薇依然嚴峻，誠懇懇請支持者一定要出來投票。他提醒，當年蔣萬安在中山區僅小勝對手3000多票，王鴻薇上次選舉也是險勝，因此每一票都至關重要，「不是開玩笑的，就是差你們這一票。」

王鴻薇的大學同學陳鳳馨，也親自到場發言力挺。她問現場民眾，「王鴻薇有貪污嗎？有詐領助理費嗎？有殺人放火嗎？通通沒有，那為什麼要罷免她？」此話一出，台下支持者紛紛喊出「民進黨嫉妒啦」、「王鴻薇做太好」。陳鳳馨隨即表示，罷免團體的行徑宛如邪教，把不同立場的同胞當敵人，並批評民進黨一再指控國民黨親中賣台，「請問國民黨執政時，哪一刻把台灣賣了？真正賣台的，是民進黨！」

王鴻薇稍後抵達會場時受到熱烈歡迎。她提到，今天已跑了11個行程，其中一位太太在現場緊張顫抖地擁抱她，小聲問，「黃呂主委還好嗎？」聽到這句話，她很難過，甚至在宣講過程回憶這段對話，她當場淚灑會場，表示國民黨讓支持者擔心，自己也感到沉重與難過，而一旁的陳鳳馨也因心疼而落淚。

最後，王鴻薇再度呼籲，「民進黨做得太過分了！大家一定要把憤怒與不滿化為行動，用選票大聲告訴賴清德與民進黨，台灣不能再沉淪下去，更不能用國家機器整肅在野黨！」



