母親節只送蛋糕被嫌！她崩潰抱怨　婆婆偏心寵33歲無業小叔

▲1名女網友抱怨，婆婆偏心啃老小叔，就連去菜市場也只會問他要吃什麼。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT



長輩若差別對待子女，長期下來難免讓人心生芥蒂。1名女網友抱怨，33歲的小叔每天在家打電動啃老，婆婆卻對他照顧備至，不僅會偷偷塞錢，就連去菜市場也只會問他要吃什麼，面對大兒子夫妻時，反而只會找2人要錢，甚至只是看到媳婦剪頭髮，就不斷追問對方花了多少錢，還不斷碎念要她節儉一點。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，小叔33歲了卻沒工作，每天在家打電動，但婆婆常常私下塞錢，看到什麼都要買給他，連去菜市場買魚、買菜時，都只問小叔要吃什麼，對大兒子夫妻卻只會一直要生活費，甚至只是看到媳婦剪頭髮，就不斷追問對方花了多少錢，「偶爾買個貴一點的水果也會被罵」。

貼文內容指出，該名婆婆講話很難聽，當初夫妻剛結婚，只因媳婦母親節只買蛋糕，沒買禮物，就挨罵不會照顧長輩，導致她後來遇到節日不敢不送禮。更誇張的是，媳婦在家穿T恤、短褲，就遭婆婆罵邋遢，甚至被嫌工作賺太少，要求她辭職準備生小孩，讓她壓力越來越大，只能半夜偷偷打給朋友哭訴。

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話題引發討論，網友紛紛留言「媽寶無能隊友是主因，自己軟弱不反抗是次因。都什麼年代了，還有這些無恥的規矩。如果有皇位或上億家產可繼承，那會好說。反之，不反抗或停損，只能說是純粹找虐啊」、「惡婆就是要配惡媳～自己黑化吧⋯老公永遠都挺自己媽媽的」、「看老公什麼時候沒辦法忍受了，生活費斷掉，後面再來喬唄」。

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