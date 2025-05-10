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別讓媽媽難過　台南外送員母親節前夕酒駕被查獲

▲台南警方母親節前夕展開擴大臨檢勤務，查獲酒駕外送員，機車當場被扣牌處分。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南警方母親節前夕展開擴大臨檢勤務，查獲酒駕外送員，機車當場被扣牌處分。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市一名吳姓外送員，9日晚間疑似酒後駕車闖越警方設置的臨檢點，被眼尖員警攔下發現酒氣濃重，酒測值果然超標，當場依規開罰並吊扣車牌，外送員恐因此丟掉工作，悔不當初。


台南市警五分局9日深夜11時許，於北安橋下執行擴大臨檢勤務時，發現一名男子駕駛機車疑似欲闖越路檢點，立即上前攔查，赫然發現男子酒氣明顯，隨即進行酒測，結果酒測值超過法定標準，確認為酒後駕車。警方查出該名男子為吳姓外送員，已依法開單舉發，並當場吊扣車牌及禁駛處分。

▲台南警方母親節前夕展開擴大臨檢勤務，查獲酒駕外送員，機車當場被扣牌處分。（記者林東良翻攝，下同）


警方表示，為防制酒駕造成交通事故，市警局9日晚上起動員全市警力，在多個易發生酒駕路段執行擴大取締勤務。五分局在短時間內查獲2起酒駕案件，除吳姓外送員外，另名酒駕者為外籍移工，雙雙被扣牌，依法嚴辦。

▲台南警方母親節前夕展開擴大臨檢勤務，查獲酒駕外送員，機車當場被扣牌處分。（記者林東良翻攝，下同）


第五分局交通組呼籲，汽機車酒駕，常造成嚴重事故，且相關罰則相當重，呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處新台幣（以下同）1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年。

▲台南警方母親節前夕展開擴大臨檢勤務，查獲酒駕外送員，機車當場被扣牌處分。（記者林東良翻攝，下同）


警方也感性呼籲，母親節將至，「別讓媽媽為你流淚」，酒後不上路、平安回家才是對母親最溫柔的承諾。五分局今年以來已取締酒駕127件，未來將持續不定時、不定點加強臨檢，展現打擊酒駕與淨化治安的決心。

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