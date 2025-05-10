保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

▲保六總隊長周煥興變身主廚，凌晨熬雞湯＋家鄉味外送。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、郭世賢／台北報導

為向同仁的母親們致上誠摯敬意，保安警察第六總隊於今（10日）母親節前夕，特別為堅守崗位、無法返家團聚的外勤同仁策劃「親情密碼‧心意達」活動。透過外送平台，同仁能為家鄉的母親訂購一份承載共同回憶的食物，即使相隔兩地，也能藉由味蕾重溫親情溫暖，活動溫馨感人，引發熱烈迴響。

美食連結親情 跨越距離傳遞愛

活動設計別出心裁，聚焦四個外勤大隊因執勤無法返家的同仁。總隊鼓勵他們挑選與母親有特殊意義的家鄉美食，透過外送即時配送，讓媽媽感受到心意。許多同仁在訂購後緊盯配送進度，迫不及待與母親視訊分享驚喜。

其中，有同仁選擇「暢遊」早餐，象徵未來帶媽媽環遊世界的承諾；也有人訂購「飄洋過海煎餅」，重現與母親出國旅遊的難忘回憶。收到禮物的母親們驚喜之餘，仍不忘叮嚀子女照顧自己，而同仁們也暖心回應：「媽，我長大了，換我照顧您！」現場溫情對話此起彼落，不少同仁感動泛淚，場面動人。

總隊長親熬雞湯 慰勞同仁如家人

為體恤同仁辛勞，總隊長周煥興凌晨親自赴市場採購頂級放山雞，熬製溫補雞湯，並以餐廳級湯盅盛裝，分送參與活動的同仁及各地駐地值班人員，象徵保六大家庭如親人般的關懷。此舉不僅為同仁補充體力，更傳遞「讓媽媽安心」的深意。

以愛為後盾 凝聚執勤動力

保六總隊長周煥興表示，盼透過活動提醒同仁在維護社會治安之餘，不忘向家人表達愛與感謝，讓親情成為堅守崗位的支持。活動成功串起同仁與母親的情感，每一份美食背後的故事，皆成為今年母親節最珍貴的印記。