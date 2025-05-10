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馨香四溢！徐榛蔚母親節前夕親贈花束　感謝女性同仁辛勞付出

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自致贈康乃馨及隨身果汁瓶，表達對女性同仁的感謝與敬意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自致贈康乃馨及隨身果汁瓶，表達對女性同仁的感謝與敬意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在這個充滿感恩與祝福的五月，母親節即將來臨之際，為向女性同仁表達誠摯的敬意與感謝，花蓮縣長徐榛蔚9日親率副縣長顏新章、秘書長饒忠，前往縣府各局處，親自致贈康乃馨花束及溫馨小禮品，傳遞滿滿的愛與感恩，也向所有婦女同仁獻上節日祝福，感謝她們在工作與家庭間努力平衡，為花蓮注入堅韌與溫暖的力量，各局處同仁紛紛獻上祝福，氣氛溫馨感人。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自致贈康乃馨及隨身果汁瓶，表達對女性同仁的感謝與敬意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次由縣府人事處規劃的「母親節慶祝活動」於當日上午8時啟動，徐榛蔚一早即展開慰問行程，親訪各單位，向已婚女性同仁表達節日問候與感謝。縣府特別準備刻有同仁姓名、兼具實用與紀念意義的充電式玻璃杯果汁機，提醒大家在忙碌之餘不忘關心自身健康，適時補充營養，維持活力。慰問單位涵蓋社會處、稅務局、地政處、衛生局、消防局等，雖為象徵性代表，卻充分展現縣府對女性同仁，特別是扮演母親角色者的高度關懷與敬意。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自致贈康乃馨及隨身果汁瓶，表達對女性同仁的感謝與敬意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

人事處表示，花蓮縣政府長期重視員工福祉，並持續關懷已婚女性同仁的身心健康與職場支持。這些同仁不僅在公務崗位上全力以赴，更在家庭中無私奉獻，展現堅韌柔和的特質，是政府機關不可或缺的力量。藉由本次活動，除了傳遞節日祝福外，也希望喚起社會對女性角色的肯定與尊重。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自致贈康乃馨及隨身果汁瓶，表達對女性同仁的感謝與敬意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚提醒在忙碌之餘不忘關心自身健康，利用果汁瓶適時補充營養，維持活力。

徐榛蔚致詞時深情表示：「五月是充滿愛與感恩的季節。時代變遷、工作樣貌轉變，唯一不變的，是母親這個角色在我們心中的地位。母親用一生的堅毅、執著與包容，陪伴孩子成長，支撐整個家庭。『養兒方知父母恩』，只有親身經歷，才能真正體會母親的辛勞與偉大。母親不只是家庭的核心，更是社會穩定的重要力量。感謝每一位默默奉獻的母親，也叮嚀所有婦女同仁照顧好自身健康，繼續成為家庭幸福的溫暖依靠。」

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