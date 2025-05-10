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基隆千禧肌動趴教戰「轉肌攻略」　謝國樑搬米袋籲防肌少症

▲基隆千禧肌動趴教戰「轉肌攻略」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆千禧肌動趴教戰「轉肌攻略」，謝國樑搬米袋、獻康乃馨籲防肌少症。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著母親節即將到來，關心媽媽的健康成了最溫暖的祝福。由統一企業與統一超商共同捐助成立的千禧之愛健康基金會，今（10日）上午攜手基隆市衛生局，在基隆市立體育館舉辦「第三屆千禧肌動趴」，吸引多達400位長輩熱情參與。透過肌力檢測、肌力操體驗與營養講座，帶領長輩認識肌少症的預防方法，提前送出母親節最實用的「健康禮」。

長期關注高齡健康議題的基隆市長謝國樑也親臨現場，強調肌肉對身體健康的重要性。他鼓勵長輩持續運動，並提醒大家要攝取足夠蛋白質，以維持良好體能，才能更長久地陪伴家人。他更代表市府，獻上康乃馨向現場母親表達感謝與祝福，致敬所有母親的辛勞與付出。

▲基隆千禧肌動趴教戰「轉肌攻略」。（圖／記者郭世賢翻攝）

衛生局長張賢政則表示，希望藉由這場活動讓更多長輩了解，簡單的運動與正確的飲食，正是延緩老化、強化肌力的關鍵。他承諾，衛生局將持續推動社區健康促進計畫，與市民一同打造健康、有活力的銀髮人生。

基金會董事長兼國衛院副院長許惠恒教授指出，本次活動是千禧之愛健康基金會首次將肌動趴辦到台北市以外的地區，特別選在邁入超高齡社會的基隆舉辦，期望在地長者能提早認識肌少症的風險與預防方法，延緩退化、維持生活品質。

▲基隆千禧肌動趴教戰「轉肌攻略」。（圖／記者郭世賢翻攝）

為了讓長輩們了解肌力對日常生活的影響，市長謝國樑、議長童子偉、董事長許惠恒與多位議員與醫界代表也共同上台示範搬提日常常見的重物，如10公斤飲料箱、9公斤米袋與20公斤行李箱，引起現場歡笑聲不斷。市長與董事長也親自將康乃馨獻給現場的母親代表，表達敬意與祝福。

為提升活動實用性與參與感，本屆肌動趴結合肌力檢測、運動實作與營養衛教。現場安排肌力操練習，並贈送7-ELEVEN提供的高蛋白食品，協助長輩實踐「轉肌攻略」。基隆市衛生局社區營養推廣中心的營養師現場教學如何從日常三餐中補足蛋白質，為肌肉合成提供必要營養來源。

▲基隆千禧肌動趴教戰「轉肌攻略」。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，由BEING sport教練與德育護理學院學生帶領的阻力運動示範，強調肌力訓練對延緩肌少症的成效。現場依照亞洲肌少症診斷標準，幫長輩進行小腿圍、握力與站立速度三項檢測，並搭配SARC-F肌少症自評問卷，最後由駐站醫師針對檢測結果進行個別諮詢，提供完整的風險評估與建議。

隨著台灣快速邁入超高齡社會，基金會與基隆市衛生局盼透過這樣的活動，將肌少症防治觀念帶入社區、融入日常生活，落實於日常飲食與運動習慣中。畢竟，預防肌少症，永遠不嫌晚！

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