亞果遊艇獲選八斗子開發案　攜手基隆打造國際遊艇港

▲東北角海洋觀光起飛！亞果遊艇獲選開發基隆八斗子國際遊艇港（模擬圖）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市政府今（10）日宣布，八斗子遊艇港招商案由亞果遊艇開發股份有限公司獲選為最優申請人，將共同推動北台灣首座國際規格遊艇港開發計畫，開啟基隆海洋經濟新篇章。
市府表示，本次招商吸引兩家專業業者投標，經甄審委員會綜合評估開發理念、營運計畫、財務能力等多項指標後，亞果遊艇憑藉其豐富的海洋開發實績脫穎而出。後續將優先進行議約程序，最快今年完成場域點交。
亞果遊艇為國內遊艇港開發指標企業，曾成功打造安平亞果遊艇碼頭等項目，具備國際級港灣運營經驗。此次進軍基隆，將為八斗子帶來成熟的開發模式。
謝國樑指出，八斗子遊艇港是基隆「海洋首都」的重要旗艦計畫，將擴建碼頭、興建150席陸置艇庫，並引進遊艇俱樂部、觀光商場等設施，打造多功能海洋綜合基地。
產發處長蔡馥嚀補充，本案開發面積達13.22公頃，採ROT與BOT混合模式，合作期50年，最低投資金額5億元，初期建設成本逾20億元，預計為市庫創造20億元以上收益，並帶動在地就業。
市府強調評選過程公開透明，由政風單位全程監督，並組成專業甄審委員會，確保程序公正。未來八斗子遊艇港將定位為北台灣遊艇產業樞紐，打造國際海洋觀光門戶。
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