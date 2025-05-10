瓜地馬拉檢方控將港口交給中企　總統阿雷巴洛駁斥抹黑

▲瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）8日遭到檢方指控，與其兄長涉嫌將國內重要港口控制權交給中國企業，但總統府隨即強烈駁斥，痛批這是一場毫無根據的抹黑攻勢。

根據《中央社》報導，瓜國《自由新聞報》（Prensa Libre）專訪指出，負責調查的「反逍遙法外特偵組」（FECI）檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）透露，今年2月司法單位接獲舉報，指控阿雷巴洛總統與兄長及多名官員，涉嫌利用職權，把「給薩港」（Quetzal）港口交由中國掌控。

卡魯奇切更指出，2023年9月至12月間，阿雷巴洛當選後，他的兄長曾赴哥斯大黎加，與中國外交官密會，雙方商討港口與機場的經營權事宜，目前檢方正釐清相關細節。

卡魯奇切表示，基於憲法保障的總統豁免權，阿雷巴洛暫未列為正式調查對象。不過，已有大批檢方人員於8日前往給薩港及周邊地區進行勘查，傳出當地土地疑似已讓中國企業用作碼頭建設與營運。

然而，檢方暫未公開說明是哪家中國公司涉入，以及相關證據內容。

值得注意的是，卡魯奇切與由前總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）任命的檢察總長波拉斯（Consuelo Porras），在2023年阿雷巴洛總統大選獲勝後，曾多次以司法手段干預大選結果，不過最後並沒有成功。

當時不僅引起瓜國民眾抗議，阿雷巴洛更直指兩人企圖發起政變，至今雙方政治鬥爭不斷關係緊張。而檢察官卡魯奇切和檢察總長波拉斯兩人，也被美國國務院列入「貪腐和不民主人物」的黑名單。

對於指控，阿雷巴洛不但公開反擊，稱檢方行為是「可悲且絕望的表現」，8日晚間更在社群平台直播，強調瓜國正與美國密切合作，下週將與美國陸軍簽署合作協議，擴建包括給薩港在內的港口設施。

事實上，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年2月訪瓜時，曾承諾協助推動現代化港口計畫，並派遣美國陸軍工兵團（U.S. Army Corps of Engineers）到現地實勘。

阿雷巴洛指出，過去30年來沒有人對港口基礎設施進行改善，如今政府著手投資，不僅擴建設施，也將優化貨運通關與作業程序，以提升經濟競爭力與效率。