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極端情境實戰化！基隆消防高樓救災訓練　強化協作與安全機制

▲基隆消防高樓救災訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆信義消防強化高樓救災戰力，梯間佈線訓練提升火場應變效率。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

在火災災害搶救中，水線的部署是最基本也是最重要的消防戰技，尤其在高樓層建築的火警中更具關鍵性。基隆市消防局信義分隊近日針對此項技能，實施「梯間佈線」模擬訓練，藉此提升消防人員的搶救應變能力。訓練同時強調入室搶救前，兩人一組相互檢視裝備與確認空氣量等安全機制，以提升火場搶救的效率與安全性。

在入室佈線前，消防人員必須穿戴完整個人防護裝備，包括消防衣、消防帽、防火鞋、頭套、手套與空氣呼吸器，並確保空氣呼吸器壓力高於250 bar。此外，需攜帶必要裝備與器材，確保進入火場時的安全性。同時，訓練也強化安全管制機制，要求進入火場前須將個人管制牌交予指揮所安全幕僚進行紀錄。

▲基隆消防高樓救災訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

在進行梯間佈線時，需特別注意「固定水帶接頭」與「水線佈署空間預留」兩大要點。針對「固定水帶接頭」，當水線於梯間垂直延伸時，應使用C型扣將公母接頭固定，避免接頭因水壓或重力而脫落；至於「水線佈署空間預留」，則須特別留意梯間轉角處的空間，預留水線充飽水後的活動空間，以防水線因轉角折彎導致水流受阻，增加現場風險。

面對災害現場的多變狀況，消防人員常須獨立作業或與其他單位協同作業，因此須具備靈活應變的能力。信義分隊長趙庭表示，此次演練亦模擬極端情境，目的在於強化有限人力下的救災效率。除了水線能順利佈設外，更重要的是整個救災過程中，須確保同一水線的隊員彼此照應，以建立完善的安全機制，保障人員安全。

▲基隆消防高樓救災訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

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