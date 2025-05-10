改善血汗工時！還假於民再加碼　藍提案任職滿3個月就有3天特休

▲牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，新增4＋1天國定假日，不過國民黨立委牛煦庭、廖偉翔、謝龍介等16人也提出勞基法第38條修法，盼提高特休假待遇。若修法成功，在職滿3個月即可享有3天特休，優於現行法規最低需在職滿6個月才能有3天特休的規定。

據現行勞基法第38條規定，勞工6個月以上1年未滿者，享有3天特休。1年以上2年未滿者，7日。2年以上3年未滿者，10日。3年以上5年未滿者，每年14日。5年以上10年未滿者，每年15日。10年以上者，每1年加給1日，加至30日為止。

牛煦庭指出，台灣長年被批評是「血汗之島」，工時過長問題未解，因此希望藉由法案鬆綁門檻，讓勞工更早享有合理假期。日前在推動國定假日修法過程中，黨內即有聲音主張應同步處理特休問題，最終決定採取雙軌並進的方式推動。

至於修法推動時程，牛煦庭表示，提案主責為衛環委員會，尚須視朝野協調與實務推動進度。

牛煦庭說明，他們的提案是勞基法修法，主導權不在立法院內政委員會，要看看立法院衛環委員會同仁的安排，認為可以觀察國定假日法案上路後的效果，收集些資料後再來討論。

事實上，綠營也曾提出過類似主張。2016年時，民進黨團層提案修法，主張滿半年可休3天特休，年資更高者逐級遞增。時任立委鍾孔炤甚至提出滿3個月就給4天假、滿9年可休28天，但相關版本未獲民進黨團共識，最終未能通過。