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增加5天國定假日民進黨全反對　藍議員：逢藍必反的可悲

▲▼國民黨新北市議員陳偉杰、副發言人康晉瑜、鄧凱勛召開「賴清德的荒唐護衛隊組BI內閣 國際詐騙受害者、賴皮寮護航者來了！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨新北市議員陳偉杰。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／新北報導

針對立院通過《紀念日及節日實施條例》新增4+1天國定假日，多位國民黨新北市議員表示，增加國定假日的立法訴求已經是勞工團體推動近十年的議題，更是多數民意所在；但民進黨不僅全員投下反對票，罷團更高呼「大罷免成功後把放假全部取消」、「呼籲老闆們出來反對到底」，荒謬的言論根本是無視民意、逢藍必反的可悲。

新北市議員陳偉杰指出，勞工不會忘記民進黨全面執政時期修惡勞基法的嘴臉， 當勞工抗爭一例一休時，民進黨立委嗆聲「不爽不要投民進黨」、賴清德說「低薪可以當作功德」，這些不把勞工放在眼裡的傲慢姿態，在這次立院黨團全數投票反對還假於民展露無遺，陳偉杰直言，「罷團最好拿沒收還假於民來訴求大罷免：支持收回五天假的就投同意罷免！」，讓民意狠狠給執政黨一個教訓。

新北市議員呂家愷表示，勞團歷經無數次倡議連署、陳情抗爭，甚至是絕食和街頭大遊行，就是希望能有合理的休假權益，內政部卻在還假於民三讀修法後，先說社會共識還不夠、增加放假會影響各行各業；又說未納入多元平權和轉型正義的紀念日很遺憾，一下反對放假一下又嫌假太少，「是不是逢藍必反所以有點精神錯亂？」，呂家愷提醒民進黨立委，這八年來那些人提過增加國定假日的修正案？那些人因為國民黨認真推動還假於民就慌張撤案？立法院紀錄都查得到，綠委就別再自證作秀、自打嘴巴。

新北市議員江怡臻指出，早在2016年一例一休爭議時，現任經濟部長郭智輝就以崇越電子董事長身分向媒體表示「政府管太多」，更稱勞團「假會」，幫勞工謀福利都是表面的事情，非常無聊。近期更有媒體彙整過去崇越集團旗下子公司的各項勞權、工安缺失，包含近日被爆圖利嫌疑的安永生活，就有「延長工作時間未依規定加給工資，假日出勤工資未加倍給付｣；「延長工作時間超過法令規定，每7日中未有1日之休息作為例假｣等惡質案例，難怪郭智輝當部長會羞辱台電員工不是專家、不想做可以離開，江怡臻呼籲選民，看清民進黨不只立委光看黨意、不顧民意，連內閣閣員都罔顧勞權、只耍官威的真面目。

新北市議員蔡淑君表示，民進黨長期執政下的台灣，只剩過勞、低薪、慣老闆，五天的還假於民也經過朝野在委員會充份討論，「行政院難道還要再提覆議嗎？」，這次修法已經是遲來的正義，民進黨不要再用倉促修法的籍口來掩飾逢藍必反的政客行徑，蔡淑君也呼籲民眾一定要在罷免投票時站出來，支持制衡的力量，為台灣投下不同意罷免
 

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