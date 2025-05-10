反對《紀念日條例》倉促立法　吳思瑤：別把問題丟給百工百業善後

▲表決前刻才有再修正動議的最終修法版本，吳思瑤、麥玉珍為此爭執。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨三讀《紀念日及節日實施條例》，新增包括教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25）、小年夜等4天國定假日，並將5月1日勞動節擴大為全國放假日，合計「4+1」共5天新增假日。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（10日）表示，民進黨對增加假日也持正向以對的態度，包括五一全國放假、年假增加等，都在政策方案中。行政部門認為不宜以立法的方式，而是以現有的《紀念日及節日實施辦法》更有彈性。而沒有共識的立法倉促上路，把衍生的問題讓行政部門及百工百業去善後，毫不負責。

吳思瑤表示，誰不喜歡放假？但問題沒有那麼簡單。《紀念日及節日實施條例》立院倉促立法後，各界質疑的聲音開始浮現。這些問題，我們在討論的過程都不斷示警。這部法案的利害關係人太多，在為快而快、為立法而立法之下，全社會都面對衝擊。

吳思瑤指出，民進黨對增加假日也持正向以對的態度，包括五一全國放假、年假增加等，都在政策方案中。民進黨主張要全國一致，整體評估。不能顧此失彼，避免弊大於利，更不能造成不同群體的失衡，及社會認同的對立。

吳思瑤透露，行政部門認為不宜以立法的方式，而是以現有的《紀念日及節日實施辦法》即可進行，未來若要增減或調整，更具有彈性。《紀念日條例》共有25版本，提出33種紀念日、38種節日，放假日少則增加4天多則9天。很清楚的，各草案版本歧異甚大，完全沒有共識。國會都沒有共識，社會怎麼有共識呢？

對於相關修法，吳思瑤表示，沒有共識的立法，倉促上路，政治人物獲得了掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業去承擔、去善後，毫不負責。以為「大放假」可以挽救「大罷免」，司馬昭之心路人皆知。國民黨從來不是為勞工為人民，充滿政治私心政黨盤算，台灣人可沒那麼好騙。