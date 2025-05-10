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艱苦人條款三讀！中低戶免收殯葬費　張嘉郡透露無名英雄感人故事

▲▼國民黨團召開 對等關稅風暴 拒絕犧牲農民 捍衛全民健康 記者會 王育敏 張嘉郡 涂權吉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院9日三讀通過《殯葬管理條例第21條之1》的「艱苦人條款」，讓中低收入戶也能免除使用公立火化場與納骨設施的費用。推動修法的立法委員張嘉郡表示，「艱苦人條款」修法背後有一位無名英雄，是雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮，他長年辦理無依長者的後事，才促成制度的改變，這是對艱苦人的一份支持，也是對每個家庭基本尊嚴的守護，希望不會再有家庭因為經濟困難，而無法讓親人有尊嚴地走完最後一程。

張嘉郡表示，雲林縣政府在4年前就先行將中低收入戶納入免費殯葬補助的對象，以行動證明政策是可行的，也是真正有幫助到弱勢，如今完成修法，是把這樣的經驗從地方推向全國，讓每個艱苦人都能感受到照顧。

張嘉郡表示，從去年4月提案到現在，花了整整一年的時間，每一步都不簡單，過程中歷經多次協商、修正、溝通與等待，很高興終於做到了。

修法通過後，全國共計24萬戶、52.7萬人的低收入戶與中低收入戶都適用。張嘉郡表示，她看到太多社會新聞，家屬因喪事辦不起，只能依靠社會資源協助，甚至延宕處理，這樣的無奈與心酸，不該一再發生，雖然這些費用並不高，但對於一個艱苦家庭而言，仍是一筆沈重的負擔。

張嘉郡表示，「艱苦人條款」修法背後有一位無名英雄，是雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮。長年陪伴弱勢、辦理無依長輩與清寒家庭後事的陳鴻榮，看見了窮困家庭在面對親人最後一哩路時的無助，因此一路堅持、奔走各方，串聯超過7千位有愛心的夜市攤販一起投入推動。

張嘉郡表示，再次感謝雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮與7千個夜市攤販，正是這份來自基層的善念，促成了制度的改變，讓政策得以照顧到每個需要被幫助的人，讓這份溫暖延伸到社會的每一個角落。
 

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