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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

電業法三讀通過！　台電公司維持現行經營型態不分拆

▲▼立法院院會 紀念日及節日實施條例草案 三讀 還假於民 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院三讀通過電業法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（9日）三讀修正通過電業法部分條文修正草案。朝野立委均同意台電公司維持現行經營型態不分拆，並納管併網型儲能及需量反應，設立具獨立性電力交易單位，採取中立性運作，違反者將處台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，並按次處罰。

電業法2017年修法要求台電必須在2025年底完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電等3家公司，打造電力自由市場。不過，經濟部日前認為，因應國際淨零趨勢，以及因應極端氣候帶來的電力調度挑戰，電力建設須仰賴龐大資源挹注，因而台電公司維持綜合電業的組織型態，才能確保電網韌性、達成淨零轉型目標，並提高資源投入效益與供電穩定。

審查會通過行政院版條文，刪除台電公司轉型為控股母公司及落日條款等相關規定，明定輸配電業應建立依經營類別分別計算盈虧之會計制度，不得交叉補貼。輸配電業兼營電業或其他事業，應以不影響其業務經營及不妨害公平競爭，並經電業管制機關核准者為限。輸配電業會計分離制度、會計處理之方法、程序與原則、會計之監督與管理及其他應遵行事項之準則，由電業管制機關定之。

此次修法也增訂罰則，審查會通過條文規定，電業違反上述規定，即未建立分別計算制度盈虧之會計制度或進行交叉補貼，由電業管制機關處新台幣100萬元以上1000萬元以下罰鍰，並得限期改善，屆期未改善者，按次除罰。

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