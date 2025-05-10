台北一早風雨大！「天空突然變暗」畫面曝　網喊：颱風等級的

▲台北101漸漸被雲霧給擋住。（圖／翻攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

今（10）日一早突然下大雨，不少民眾一出門就全身濕透！還有網友形容，這場風雨來得突然，就像颱風一樣。其他網友也紛紛回應，「新竹這邊也很大」、「三重有夠大」、「信義區開始下了」、「大安超級大，颱風等級的」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「哇，台北現在雨也太大了吧」為標題發文，提到台北市今早的雨很大，甚至有種比颱風大的感覺。另也有網友以「外面是颱風嗎」為標題發文，說他是台北人，一早看向窗外，發現狂風暴雨，就像颱風一樣。

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其他網友也在貼文底下留言表示，「外面很暗」、「被吵醒」、「中和大雨中」、「風有夠大，風被吹到關超大聲」、「跟颱風天一樣」、「內湖雨超大的」、「出門褲子就濕了，很不舒服」、「平鎮這雨有夠大的，等等要出去耶」、「台中突然下大雨」。

另從「象山看台北 - 4K即時影像」可見，8時20幾分左右，天空本來還算亮，且也能清楚看到101大樓，不過之後雲霧都越來越厚，漸漸遮擋住101，到了8點31分，天空更是變暗許多，雨水也打濕了鏡頭，一直到稍早，天色才又漸漸變亮。

中央氣象署上午9時10分針對17縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（10日）桃園縣、新竹縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。

豪雨特報



影響時間：10日上午至10日晚上



＊豪雨：桃園市、新竹縣、嘉義縣



＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣