陪伴13年！UNIQLO西門店「驚傳關閉」　官方證實最後營業日

▲UNIQLO西門店傳出將閉門整修。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

日系服飾品牌 UNIQLO 在台經營多年，深受消費者喜愛。不過，官方近日突然宣布，位於台北西門町的超大型直營門市將在本月11日止正式暫停營業，從隔日（5／12）起展開為期多月的櫃位改裝，預計於 2025年下半年重新開幕，消息一出，引發不少網友討論與不捨。

UNIQLO 在公告中表示，感謝顧客長期支持，西門店將從2025年5月12日開始進行整修，造成不便敬請見諒，並提醒自4月25日起已停止提供網購店取服務。此外，據了解，現有店面部分樓層未來將釋出，交由同屬迅銷集團的兄弟品牌 GU 進駐，提供更多服飾選擇。

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▲UNIQLO官網公告。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

事實上，UNIQLO西門店自2012年開幕，選址於過去的萬國大戲院舊址，是全台屈指可數的超大型門市之一，共有6層樓、總面積超過 1200 坪，販售品項齊全，是許多消費者逛街購物的首選，多年來吸引大量人潮，也成為西門町地標之一。

根據文史工作者張哲生於社群平台分享，他日前至西門店消費時，店員親口證實將於 5 月中關閉整修，預計年底前重新營業。消息曝光後，有網友留言感嘆，「好可惜，這間是旗艦店耶」、「那我只好跑明曜百貨了」，不過也有人認為「UNIQLO+GU，一棟買齊兩牌超方便！」