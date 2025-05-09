鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

▲鋒面今晚靠近，周末兩天由北往南移動並通過台灣，各地容易有較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今（9日）晚鋒面靠近，不排除有局部大雨，周末兩天鋒面由北往南移動並通過，各地有陣雨或雷雨機會，且有大雨或局部豪雨，並將出現一波大降溫，北部高溫降幅約10度，下周則將逐步回到高溫炎熱天氣。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天晚上鋒面接近台灣，金馬出現雨勢，且逐漸向台灣本島靠近，不排除有局部大雨，台灣上空雨勢偏向午後熱對流發展；周末兩天鋒面影響台灣，留意有短延時強降雨，其中明天各地有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨。

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陳姵安進一步指出，周日鋒面通過往南邊移動，各地有陣雨或雷雨，主要降雨熱區將移往中南部、東部、東南部，中南部、東南部和其他山區有局部大雨或豪雨機會。

▲▼一周降雨趨勢，周末兩天雨最大。（示意圖／氣象署提供）

下周一鋒面移動到巴士海峽，水氣仍偏多，陳姵安說明，附近水氣影響下，南台灣包括南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區水氣漸少，東部、中部山區有局部短暫陣雨，其餘轉多雲到晴天氣，午後北部山區有零星短暫陣雨。

下周二水氣更為減少，各地多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；下周三水氣增加，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，下周四、下周五降雨區域與下周三相同，不過午後降雨區將擴及各地平地，有局部短暫雷陣雨，預報上來看屆時有一道鋒面在浙江附近海面，不會直接影響台灣，不過台灣偏南風環境將帶來很多水氣。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，陳姵安指出，鋒面影響下，且風向轉東北風，周末這兩天高溫明顯下降，中部以北、宜花高溫約24到26度，南部、台東高溫約27到28度，北部高溫降幅約有10度，中部降幅約8度；周日中部以北、宜花高溫更將降到21到23度，南部、台東降到24到26度。另周日、下周一清晨低溫中部以北、宜花約18到20度，南部、台東21到22度。

下周一因水氣減少將明顯回溫，下周二後更是每天回溫約1到2度，未來一周高溫上看30到32度，低溫約23到25度。