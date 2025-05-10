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被課關稅「首批中國商品」抵達美國！船運量暴跌50%　專家警告1事

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲洛杉磯港（Port of Los Angeles）1日的貨櫃與貨船。（示意圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

第一批受到「川普關稅」影響的中國貨船與貨櫃，已經陸續抵達美國加州洛杉磯與長灘（Long Beach）的繁忙港口。不過，隨著中國與北美的船運量銳減高達50%，專家也警告，未來可能發生商品短缺的窘境。

CNBC於9日報導，首批船隊一共有7艘貨船，載著1.2萬個貨櫃的中國商品，預計未來幾天還會有5艘貨船抵達加州。雖然企業對於消費者需求與經濟放緩有所擔憂，依然引進了「必須補充」的商品。

至於向中國工廠下訂單的品牌，包括IKEA、LG、三星（Samsung）、亞馬遜（Amazon）、家得寶（Home Depot）、寶僑（Procter & Gamble）、Ralph Lauren等，涵蓋範圍包括家具、服飾、廚具、電器、3C產品等消費產品。

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

國際物流公司「SEKO Logistics」全球首席商務官柏克（Brian Bourke）表示，他的客戶持續努力理解，不同關稅規定如何疊加起來，或者在某些情況下如何抵消，「這種混亂導致他們不斷改變與更新情景規畫，凍結可能做出的任何商業決定。」

柏克指出，早在關稅宣布之前，許多客戶早已敲定商品售價，甚至完成出售，「他們無法改變已經售出、將在5月和6月送達的商品售價。」不過，一旦企業認為已經買夠了必要的庫存量，就會進入一定程度的觀望模式，取消中國訂單，讓各界普遍擔憂商品短缺，貨架空空如也，「當先前建立的安全庫存消耗殆盡，會發生什麼事呢？」

4月2日川普宣布對等關稅以來，從中國前往美國的貨船與貨櫃數量，已經顯著下跌。丹麥航運諮詢機構Sea-Intelligence數據顯示，亞洲至北美西海岸、亞洲至北美東海岸的貿易航線上，4月至5月竟有高達90次空白航班，意味著原定航行計畫被取消。物流供應商與海運公司也表示，預訂量下降了30%至50%。

根據全美零售聯合會（NRF）和美國物流諮公司 Hackett Associates於9日發布的「全球港口追蹤報告」，由於關稅影響，與去年同期相比，美國主要貨櫃港口的進口貨物量，可能出現2023年以來首次下降。

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