空戰損5戰機一敗塗地？　軍評：其實印度空軍已經盡力

▲ 印度控制的克什米爾大城查摩（Jammu），消防員正在撲滅飛機殘骸中冒出的濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

發生在5月7日凌晨的印巴空戰震驚全球，巴基斯坦硬是在這場被CNN評為近代最大規模「戰機纏鬥」（dog fight）之一的空戰中，擊落印度5架戰機，瞬間讓一系列中國血統武器揚名國際。有分析認為「印度空軍真的盡力了」，實際上他們在整體的空中進攻要比2019年兩國衝突更為進步，但不同的是，這次面對巴基斯坦運用預警機引導，加上殲-10CE帶著PL-15E導彈在100多公里外發起超視距攔射，可說是被意想不到的系列戰術擊倒，甚至當下處於「莫名其妙」就被擊落的狀態。

對於印度空軍來說，7日的這場衝突不僅是黑暗的一天，也可說是20年以來最慘重的損失。綜合各方消息，巴基斯坦空軍共擊落5架印度戰機，包含1架法國「飆風」（Rafale）戰機、3架俄系戰機（蘇-30MKI和米格-29UPG）、1架幻象-2000TH戰機（也有說法是3架飆風、1架蘇-30MKI與1架米格-29UPG），可說是將印度空軍徹底壓制。

▼印度飆風戰鬥機（Rafale）。（圖／達志影像／美聯社）

但實際從當天的空戰行動來看，印度空軍已經盡力而為了。《鳳凰網》最新軍事評論指出，首先印度出動的機群規模相當大，據巴基斯坦通報說印軍在7日凌晨實施約70架戰鬥機的大機群出動，機型涵蓋除了LCA和米格-21之外幾乎傾巢而出，同時還有A-50I和EMB-145預警機掩護。這個出動規模相比2019年的12架幻影-2000實施空襲，另外還安排幾架蘇-30MKI和米格-21Bis-on戰鬥機實施空中掩護，整體規模是大幅提高，也證明印度空軍大規模空中進攻的能力確實進步了。

其次在具體的空中進攻戰術中，印度空軍以防區外攻擊作為基本戰法，安排蘇-30MKI戰鬥機帶著空射型布拉莫斯（BrahMos），飆風帶著Scalp-EG，甚至幻象-2000和美洲虎攻擊機都帶著以色列製造的狂暴空地導彈，所有機型都在遠離巴基斯坦國境的區域開火，打完後立刻回轉撤離。同時，印軍將大批進攻機隊都部署在斯利那加平地，戰機只要起飛後馬上發射空地導彈，不爬升到山脈以上避免被巴軍雷達發現，而進攻方向選擇多個方向同時發起進攻，以最大限度分散巴軍的注意力。評論說，「這些都證明，印度空軍的這次空中進攻，確實是經過了印度自以為的精心謀劃實施的。」

▲從中國進口的殲-10CE亮相巴基斯坦國慶閱兵。（圖／翻攝環球時報）

面對來勢洶洶的印度空軍，巴基斯坦選擇使用預警機和電子戰機維持態勢感知和電磁壓制。評論特別指出，別看印度空軍出動了這麽多飛機，但是缺乏配套的電子戰機，而預警機很有可能數據鏈也不通用，從一開始就基本上失去了戰役的突然性。

評論進一步分析，其實在發現印度空軍戰鬥機機群後，巴基斯坦空軍的攔截很有可能比我們想像的還要簡單的多。從巴軍實施攔截的過程來看，基本上跟超視距打靶差不多，從印度空軍被擊落的戰機距印巴停火線的距離來看，最遠的距離達到90公里，最近的距離也有70多公里，再加上巴基斯坦空軍表示根本沒有越過印巴邊境線，可以肯定幾乎所有的印度戰機都是被巴基斯坦空軍的殲-10CE帶著PL-15E導彈，在100公里外所擊落。

需要特別指出的是，這次巴基斯坦還運用預警機維持對斯利那加平地的態勢感知和監視，引導戰鬥機從高空發射PL-15E實施打擊。在印度空軍被擊落的戰機中，起碼1到2架戰鬥機是在斯利那加平地和普爾潘賈爾山脈的北坡被擊落的，按理說有山體的掩護，這些印度空軍的戰機絕對安全，但偏偏都成了PL-15E導彈的刀下冤魂，顯然巴國戰術能力已經超出印度空軍的想像，也成為印度空軍一敗塗地的根本因素。

▼此次空戰巴基斯坦使用來自中國的PL-15E導彈扮演重要功臣。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）