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大溪木博館十週年館慶5／17登場　四大特展逾15店家響應體驗串遊

▲大溪木博館十週年館慶

▲大溪木博館十週年館慶。（圖／木博館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立大溪木藝生態博物館(簡稱木博館)9日表示，為慶祝該館成立10週年，於 5月17日至25月推出「拾年有承、工藝之城」系列活動，不僅一次展開《大溪藝能事務所》、《小孩浴場-木育遊戲場》等四大特展、並有超過15個店家響應的體驗串遊。

另外，更於開幕週 5月17-18日 規劃《PLAY in MUSEUM PARK》限期活動，透過 PLAY in Woods、PLAY in Crafts、PLAY in Arts 三大主題規劃，串起博物館、自然綠地與生活街區的生活工藝理想地，邀請民眾來大溪、感受生活工藝在文化風貌與創新思維激盪下的年度盛宴。

▲大溪木博館十週年館慶

▲用木工教室施展療癒魔法的削磨時光工作室。（圖／木博館提供）

木博館說，館慶一次推出的四大特展包含「大溪藝能事務所 Woodcraft Wonders」、「小孩浴場-木育遊戲場」、「大溪100問-木博館10週年特展」、「粼粼時光-春夏的工藝Metime」，其中「大溪藝能事務所」以隱身在神秘山城裡的一群奇能藝士為題，展覽如同翻閱一本「大溪工藝異能者大全」讓觀者直觀地認識這些工藝後繼者，不僅揭開這些神秘藝能者的奇幻面紗，更可在現場親自接觸到這些身懷絕技的藝師們！

▲大溪木博館十週年館慶

而最新開館的「小孩浴場-木育遊戲場」則是在木博館長期推動的木藝教育扎根背景下，以沐浴在木育環境為概念，打造一座給2至8歲孩子們的主題遊戲場和故事劇場。

館慶期間(5月17日至25日），大溪木博館以「壹號館」為起點，歷史廊道上的「武德殿」、「藝師館」、「工藝基地」以及山城中的各個體驗熱點，搭配一系列大人小孩皆能樂在其中的手作體驗、定時導覽、週年慶特惠活動等，不論是與文資修復相關展覽《蘭室回春術—關於修復這件事》、《修護相談室》或是探索街區上各個店家、體驗各種輕鬆入門的木作小物製作及帶走週年慶響應商品組合或好吃的食物等，整座大溪山城都將以最誠摯的面貌，接待各地的旅人。

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