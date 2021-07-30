大溪木博館關公月　居家防疫線上遶境+抽籤許願

▲大溪木博館關公月，邀您居家防疫線上遶境。（圖／木博館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年農曆6月24日（今年國曆8月2日）是關聖帝君誕辰慶典，是桃園大溪的年度盛事，今年因疫情無法進行盛大的遶境儀式，大溪木藝生態博物館於館內策劃「神之鄉故事櫥窗展」，於社群推廣「線上關公月」系列活動，同時改版優化「關公online」，邀請民眾居家防疫線上遶境及抽籤許願。





木博館館長陳倩慧表示，目前全國二級警戒狀態下，木博館為了居家防疫的民眾準備好更新版的大溪大禧「關公online！」，讓民眾不受時空限制，感受到關聖帝君的祝福無遠弗屆，邀請大家六月廿四當天可以上線參與祈福，優化版「關公online」讓遶境遊覽器再升級，可輕鬆遊覽線上大溪城、拜拜兼求關聖帝君一百籤，並邀請民眾上線加入遶境隊伍。

農曆六月廿四（8月2日）當天線上將啟動遶境模式，一起逛普濟堂、月眉、三層、博物館及老街區等場景，及安排當天下午16時線上播映歷年遶境和大溪大禧的精彩片段，帶大家一起回味熱鬧的六月廿四遶境。

木博館自農曆六月一日開始於官方臉書專頁推出介紹大溪社頭文化的重點知識和精彩照片，並於每週五晚上線上首映社頭電影院：《斜槓人生》大溪社頭戇子弟、《旗求吉慶》大溪社頭影像紀實、《同人同心》大溪同人社創社百年紀錄，讓更多民眾認識神之鄉中社頭人的真實生活情境。

木博館館長陳倩慧說，原本擔心線上播映社頭紀錄片（50分鐘）會因片長影響點閱率，實際上線播映都破萬點閱瀏覽，分享和留言數也非常高，也有外地民眾留言表示對於大溪社頭文化的興趣，包含許多因為看了神之鄉而來了解大溪文化的網友，雖然疫情阻隔大家的行動，但線上的推廣也可以沒有距離。

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