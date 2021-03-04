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大溪木家具館新展登場　創新家具等你來坐坐

▲大溪木家具館新展登場

▲「木家具館」推出的「來自大溪的禮物」創新家具展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著桃園疫情不再緊張，大溪區木藝生態博物館（簡稱木博館）「木家具館」推出的「來自大溪的禮物」創新家具展，成為戶外參訪好去處；木博館表示，不同於一般展示無法親近展品，匠師們特別在現場提供可以體驗、試坐的作品，讓民眾能夠親身感受木質的溫潤，與好手藝賦予作品線條的舒適感。

▲大溪木家具館新展登場

▲「來自大溪的禮物」創新家具展。（圖／文化局提供）

為了讓大眾更認識大溪創新家具的特色，木博館以展覽交流茶會活動，在展館園區布置了三種情境，分別是春日野餐、親子之樂、與迎客茶席體驗區，由創作者講解創作理念，與民眾共同體驗，感受木家具的美感，也能認識其中材料與製作的內涵。

▲大溪木家具館新展登場

春日野餐組合區作品由三和木藝工坊提供，包含具收納用途且輕巧方便的咖啡桌几為用餐檯面、及方便攜帶的木製野餐椅、野餐籃及餐具等小木器商品。親子之樂體驗區的翻翻桌椅組由洲宇木業提供，翻翻桌椅以多彩且具層次感的台灣杉為選材，幾何構造的設計讓桌椅能自由翻面，配合孩子年齡可改變使用尺度及方式、並兼顧家長與孩子同時使用的共讀功能。

迎客茶席體驗區的茶家具由合成木器行提供，以原始的曲線及大方的色調，提升空間的穩重感，創作主題「柚見好客來」取自以柚木茶家具迎賓的意象，椅面特別設計貼合人體的斜度，讓來客一坐下就能感受到包覆感，享受賓至如歸的茶家具體驗。

木博館表示，本次展覽共有12組在地木職人，橫跨不同世代，包含：協大木器行(李炳榮)、協盛木器(姚世豪)、新玉清木器(簡登賀)、協達木器行(林繼信)、協和木器行(林繼民)等老字號木器行；由青年藝師組成的木創巢：堂和神桌(黃裕凰)、洲宇木業(李汪宇)、合成木器行(鄭仁傑)、美芳木器行(藍志豪)、隆達傢俱(林繼達)；還有加入大溪共同打拼的青年匠師：三和木藝工作坊(陳彥霖)、橘白工作室(郭家宏)等，可說是匯集大溪各路好手的木藝盛會。

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