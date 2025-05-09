「跑山族」注意！屏東台24線4個月「1死25傷」　警要出手了

▲屏東縣警方10日起強勢取締台24線交通違規勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台24線通往三地門鄉與霧台鄉的山區道路，因風景優美且富有挑戰性，近年成為重型機車或超跑熱愛的「跑山」路線。但假日期間常見壓車過彎、超速行駛、跨越分向限制線及非法改裝車輛等重大違規行為，不僅嚴重危害自身與他人安全，更對沿線部落居民的生活安寧構成威脅。

根據屏東縣政府警察局統計，今年1月至4月，台24線三地門至霧台鄉路段共發生44件交通事故，造成1人死亡、25人受傷。雖較去年同期受傷人數減少25人，但死亡人數反增1人，顯示重大違規行為依然具高度風險，亟需強化執法作為以遏止事故發生。



有鑑於此，警察局自5月10日起由交通隊聯合里港分局規劃優勢警力，針對事故多發與違規熱點路段展開強勢執法行動，並不定期結合監理單位、環保機關共同執行「監、警、環」聯合稽查勤務，針對非法改裝、噪音干擾、變更車體等違規車輛進行檢測查驗與依法舉發。同時，於彎道及視線不良處設置測速勤務，加強巡邏與違規錄影取締，全面打擊跨越分向限制線、逆向行駛、危險駕駛及於道路上拍攝追焦照片等高風險行為。



警察局提醒，台24線多處設有速限30公里之警示標誌，駕駛人應嚴格遵守速限，切勿以追求速度或拍攝為由進行危險駕駛行為，以避免憾事再發。



局長戴台㨗表示，台24線不僅是通往原鄉的重要道路，更是當地居民的生命通道，絕非任意飆速的「競技場」。警方將持續強化見警率與執法密度，以實際行動展現維護交通安全的堅定決心。他也呼籲所有用路人：「敬畏山路、尊重生命，共同守護行車安全與部落安寧。」