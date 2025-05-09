屏東女水果行求助買點數卡　潮州警拆穿「戰地醫生」騙局

▲潮州警分局中山路派出所警員張金豐、吳奇鴻阻止洪女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣洪姓女子網路認識一名自稱「烏克蘭戰地醫生」的男子，對方聲稱急需購買點數卡應急，並要求洪女代購買3萬元點數卡，她不疑有詐，跑到認識的水果行詢問如何購買點數卡，水果行員工懷疑有詐，聯絡潮州警分局員警到場，拆穿「戰地醫生」騙局。

潮州警分局中山路派出所警員張金豐、吳奇鴻於日前中午12時許執行巡邏勤務時，接獲轄內某水果行員工報案，稱有民眾疑似遭遇詐騙，請求警方協助。

員警趕抵現場，經了解，一名年約60歲的洪姓女子至店內詢問點數卡購買事宜，店員察覺有異，關心詢問下得知洪女係因網路認識一名自稱「烏克蘭戰地醫生」的男子，對方聲稱急需購買點數卡應急，並要求洪女代購買3萬元點數卡。





警方進一步查看洪女手機對話紀錄，確認該對話內容為典型「假交友」詐騙手法，隨即向洪女詳細說明詐騙集團的慣用話術與手段，並耐心勸說，成功讓她識破詐騙，當場封鎖該名網友，避免財產損失；她對於警方即時到場協助並耐心解說詐騙手法，一再道謝。

潮州警分局呼籲民眾，遇有類似情況切勿輕信網友言詞，如有疑問請即撥打110或165反詐騙專線諮詢，攜手打擊詐騙犯罪，守護全民安全。