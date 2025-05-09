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致敬屏東向日葵媽媽　檢察長陳盈錦嘆：再也沒機會替阿母洗腳

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦等人到傑出日葵媽媽陳女士家中致贈匾額 。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦等人到傑出向日葵媽媽陳女士家中致贈匾額 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

「無分春秋，疼子的心無理由」屏東地檢署檢察長陳盈錦、屏東縣榮譽觀護人協進會理事長蔡木財與主任觀護人陳建頴，6日前往榮獲114年度傑出向日葵媽媽陳女士家中致贈匾額、拍打棒及禮品，表達最崇高的敬意。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦等人到傑出日葵媽媽陳女士家中致贈匾額 。（圖／屏東地檢署提供）

「阿母！感謝您嘸來放棄我，害你操煩白頭鬃，失禮啦！請您原諒我」，在阿母的恩情、阿母的手、母親我愛您的歌聲中，阿信（化名）獻上鮮花，並端上清水，帶著滿滿的歉意與感恩向雙親跪下雙膝，洗滌著媽媽龜裂粗糙的雙腳，阿信媽媽頻頻拭淚，輕拍阿信鼓勵的說「都還完了，關嘛也關完，人最怕不知悔改，返來就好，要堅持做事業，千萬嘸通擱腳步踏差。」

檢察長陳盈錦感慨地說，自己再也沒機會替2年前過世的阿母洗腳，稱讚陳女士於阿信不在家的期間協助照料小朋友，讓阿信能夠安心服刑，經常帶著家常菜去接見面會，讓阿信感受到媽媽的不離不棄，出獄後陪伴他衝事業，鼓勵他好好做人、做事，好讓媽媽放心。並致贈陳女士拍打棒，希望拍走人生上半場的酸痛與苦楚的同時，緊接著迎來美滿幸福的人生下半場。

理事長蔡木財鼓勵阿信，逝去的時間不可追，開心的是雙親仍健在，要對父親、母親付出更多的關懷，報答父母愛護我們的深恩，有機會多做回饋社會的事；更用「仙人打鼓有時錯，腳步踏差誰人無」鼓勵伊打拼時仍要注意安全及交友，勿讓母親再度傷心難過。

陳檢察長說，媽媽就像高掛天上的日頭，溫暖著每個家中成員，同時指引著向陽的路，弘揚母愛的光輝與偉大是普世價值，傑出向日葵媽媽絕沒有錦上添花，更談不上雪中送炭，只是向那些因一時失慮而誤入歧途的受保護管束人的媽媽們，致上最崇高的敬意與謝意，希望藉由表揚活動，讓她們長年的辛苦和遭受痛苦啃噬的心靈，得到些許的溫暖與慰藉。

理事長蔡木財強調在各界表揚模範母親及歡渡母親節的同時，希望大眾能給予受保護管束人及其家屬多一點尊重，惟有社會大眾的接納、關懷與包容，才能撫平受保護管束人與家屬長期的壓力、自責、自卑與不安。

「每位母親疼愛子女的心都一樣，為人父母者總是含辛茹苦的拉拔著子女，盼子成龍望女成鳳，然而，卻有一群媽媽終其一生，為她們的子女曾經犯罪，受到社會責難及歧視，使她們身心飽受痛苦，承受種種旁人的異樣眼光，她們從來不曾奢望獲得社會的認同與鼓勵，她們就是～偉大的向日葵媽媽」。

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