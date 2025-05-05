白沙屯進香！他見一幕「流淚是正常的嗎？」　萬人秒懂：超珍貴

▲白沙屯參香信眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖日前展開進香行程，這回隨行香燈腳突破33萬人，創歷史新高。主持人「Good 滾滾 Good」就坦言，由於一些負面個案，近年來越來越少住家願意借廁所，所以當看到「可以借廁所」的牌子時，會格外感動，這番話掀起廣大共鳴，上萬網友按讚直呼，「就像是走在沙漠裡看見綠洲。」

主持人「Good 滾滾 Good」在粉專曬出照片，只見有熱心的一樓住戶，願意出借家中廁所，更擺出斗大的告示牌，這一幕讓他感動不已，直呼「看到會流淚是正常的嗎？」

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他坦言，以往熱情民宅借廁所的情況，經過疫情洗禮，還有不守規矩弄亂廁所的個案，致使借廁所者漸漸變成少數，「常常對民宅感到很抱歉，然而如廁問題是民生必需，尤其女性更是不便，當看到民宅外斗大的字眼『可以借廁所』，感覺就像看到『我愛你』一樣，是充滿愛且無聲的呵護。」

▲有民宅願意借廁所，讓許多信眾超感動。（圖／「Good 滾滾 Good」授權引用）

PO文狂吸萬讚，大票網友有感表示，「進香的路途上，只要有民宅願意借廁所，我們真的都是心懷感恩」、「上個廁所一把鼻涕一把眼淚的走出來，是正常的嗎？原來不是只有我一個人這麽感動」、「跟做生意的店家借完廁所，記得祝福店家：生意興隆，善的循環」、「可以借到民宅的廁所，真的要懂得感恩」、「這家人真的很讚。怕大家太急，說如果太急的人，二樓也可以借廁所」、「如果是免治馬桶，是不是要感動得痛哭流涕了」、「好人一生平安」。

．本文由「Good 滾滾 Good」授權引用。

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