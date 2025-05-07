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被白沙屯媽祖海放8km！頭旗「爬山路會合」流男兒淚喊：我們做到了

記者鄒鎮宇／綜合報導

「紅色超跑」白沙屯拱天宮媽祖鑾駕200年來首度進入南投縣遶境，吸引隨行香燈腳、信眾絡繹不絕隨行護持。領頭的頭旗車和香擔組在前往彰化二水的路上才知道被放生近8公里，立刻走山路追上媽祖。其中，頭旗香擔組的大哥看到媽祖後落淚表示，「我們做到了」。

白沙屯媽祖5日晚間駐駕雲林縣斗六市福懋興業公司，地點距離南投縣大約僅10公里。今晨6時起駕，從雲林林內鄉繼續北返，早上9時多來到關鍵路口，到底要往彰化縣二水鄉還是南投縣竹山鎮，猶豫超久一度大迴轉，甚至停駕休息，最後決定經彰雲大橋進入二水，接著走152縣道、員集路，11時35分抵達名間。

由於媽祖不走回頭路，正在前往彰化二水的頭旗車和香擔組只能從另一條山路追上媽祖，翻山越嶺後才在松柏嶺受天宮與媽祖會合，其中一名大哥看到媽祖後忍不住落淚，全程也被YouTube頻道「白沙屯網路電視台」紀錄。

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▲▼被白沙屯媽祖海放8km！頭旗「爬山路會合」流男兒淚喊：我們做到了。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權提供）

▲頭旗香擔組的大哥看到媽祖後落淚。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權提供）

《寶島神很大》主持人柯大堡在臉書PO出與香擔組好友的對話截圖。香擔組大哥表示，他率先嘗試能否走山路追上媽祖，沒想到要非常前傾才能走上山，「擔著香擔要怎麼走啊，萬一滑倒，裡面是33萬人的期望，怎麼辦？」但他們最後還是克服了困難，並跪在媽祖前哭著說，「我們完成今天的任務，把香擔平安扛上來了，我們辦到了」。

柯大堡表示，「本來只是笑談著男人的眼淚最珍貴，但沒想到外表粗獷的他們，當時入廟的心情，竟是這般地如釋重負；眾人的願，他們甘願為媽祖婆一肩扛起，苦累不計，而媽祖婆也給了他們，比本來更堅實的勇氣」。

駐駕之後，我被香擔組寶哥給震撼了一下， 本來只是笑談著男人的眼淚最珍貴， 但沒想到外表粗獷的他們，當時入廟的心情， 竟是這般地如釋重負； 眾人的願，他們甘願為媽祖婆一肩扛起， 苦累不計，而媽祖婆也給了他們， 比本來更堅實的勇氣！ 邀請大家接下來的路程中，找個空檔， 去給頭旗香擔組的大家一個最～暖的鼓勵， 替媽祖婆給他們一聲加油、一聲感謝！ #頭旗 #香擔 #白沙屯媽祖

柯大堡 Kodabow 發佈於 2025年5月6日 星期二
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